12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」　千人喊：不想努力了

▲原PO花12萬4699元買金飾給準媳婦！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

金主現身了！一名女網友透露，日前去好市多採買生活用品，發現金飾區有一套12萬多元的結婚金飾，打算要送給未來媳婦，但當下一時過於衝動，原PO並沒與金飾店比價，因此好奇詢問「不知道現在金價到底是多少？」結果留言串歪樓，不少網友暴動狂問「還缺媳婦嗎～我不想努力了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，今年準備要娶媳婦，恰好逛好市多時，發現櫃內擺放一套12萬元的金飾，讓她直呼「第一眼看到特別喜歡！」

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原PO詢問孩子意見後，心動不如馬上行動，便霸氣直接打包，而她也坦言「這是第二次在好市多買飾金」，卻一時忘了與外頭的金飾店比價，便發文求問，「不知道現在金價到底是多少？」

文章曝光後，秒吸引5千多名網友朝聖，不少人羨慕又忌妒回應，「有錢真好，付錢了再問金價」、「這個婆婆真好」、「現在還會這麼大手筆買金飾送媳婦，好婆婆」、「阿姨，還缺媳婦嗎～我不想努力了」、「恭喜家有囍事 ～ 婆婆的心意，孩子們肯定幸福」、「剛去買金，目前金價5800／錢」。

▲12萬「金主」現身！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過也有網友持不同看法，「我的金飾是用租的！結婚完就跟它說拜拜，因為我平常也不會戴金飾」、「送金條比較好，藝術金沒什麼價值，尤其是這種雕花的」、「要不要直接買台銀金子，錢不會被工錢吃掉」、「只會當紀念品，婚禮戴一次收起來」、「這種是含工錢的，重點在於喜歡會大於價格」。

▼網友以今天金價一算，發現好市多比外面貴1至2萬元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）