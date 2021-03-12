水情衝擊恐危及晶片生產　王美花：台灣強項會確保供應

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外界擔憂水情吃緊恐危及台灣半導體及晶片產業，經濟部長王美花12日表示，經濟部調度節水，盼到5月底都還能供應民生與產業用水，尤其晶片製造等科技產業是台灣強項，經濟部會確保能夠供應。

行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時表示，經濟部現在都有安排調度，新竹到台中地區現在都有相關節水措施，未來經濟部將視氣候提出因應措施。

由於新竹科學園區水情吃緊，外界擔憂恐影響半導體產業鏈，王美花說明，經濟部調度節水，盼到5月底都還能供應民生與產業用水，並強調還是可以用於生產供應，只是要做比較大的節水措施。

至於缺水是否危及台灣晶片製造與國際晶片供應，王美花則說，這是台灣的強項，經濟部會確保能夠供應。

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