藝群醫美集團總裁王正坤醫師　長大講授競爭優勢與企業網路知名度

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在長榮大學哈佛講堂，為博士生講授競爭優勢與企業網路知名度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮大學博士班，深化與企業界的結合，為讓博士生可以學以致用，於3月11日下午，翁耀臨教授邀請台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在長榮大學哈佛講堂，為博士生講授競爭優勢與企業網路知名度，培養博士生擁有傑出的經營管理能力。

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王正坤醫師以資源基礎理論（RBV）來闡述「核心價值」的重要性，每一家企業都有自己的核心能力，屬於獨特的資源，可以讓這家企業脫穎而出，而這個核心能力就是競爭優勢的來源。企業不要貪心與分心去做過多非本業的活動，只要聚焦在自己最專長的部分，就可以在產業界站穩腳步。例如台積電專注於晶圓代工，技術就可以獨步全球。而韓國三星的晶圓代工遠遠落後台積電，是因為三星還要分心去做其他手機與電器製造等業務，會分散內部資源，無法集中火力發展晶圓代工。另外，三星的商業模式與台積電不同，三星一方面幫蘋果手機代工處理器，另一方面又自己推出三星手機與蘋果手機競爭，蘋果手機當然會選擇下單給台積電來壓制三星的擴張。

王正坤醫師進一步以台南本地產業為例，除了南科的台積電，還有很多全球知名企業位在台南，例如螺絲螺帽、汽車車燈、塑膠押出機械設備與皮箱等。這些產業就是聚焦在自己最專長的核心資源，默默耕耘數十年，就可以在世界發光。而醫美診所也是如此，醫美診所的有形資產是房地產、裝潢、雷射與設備，而無形資產是醫學知識、醫學技術、醫學教育訓練、品牌價值、誠信文化與聲望。其中「無形資產」最為重要，可以產生長期的競爭優勢，遠遠把同業拋在後面。

王正坤醫師為現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，旗下有7家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，王正坤說，長期深耕醫學知識、醫學技術、醫學教育訓練、品牌價值、誠信文化與聲望等無形資產，在網路搜尋排行榜當中，這些競爭優勢，就足以讓藝群品牌產生極高的知名度。

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