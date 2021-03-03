網路交友要小心！第一次就約吃高檔餐廳　「四大地雷」不要踩

▲網路交友是最快認識新朋友的方式，但要小心有些地雷不要踩。（示意圖／視覺中國CFP）

文／《一出手脫單又脫魯》

網路常見爛咖的四大警訊

二○二○年底，我受邀參加公視「主題之夜Show」節目，與鄧惠文醫師、蔡惠子律師一起聊網路交友中的陷阱，當天也有位男生Edison現身說法，描述了自己被詐騙的過程。

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前面說過，交友app彷彿巨大漁場，雖然讓你能認識眾多妹子，但也因此充斥著瞎咖、爛桃花、怪人、蹭飯仔，甚至詐欺犯。

若你遇到以下幾種狀況，請務必提高警覺，因為非常有可能對方不懷好意、引你入局：

警訊一：總是沒有正面臉部照

在公視節目分享被騙經歷的Edison，遇到的狀況就是對方不論在交友app或FB上，都沒有放臉部照片，多是指拍身體或背影的照片。

這種類型的照片，其實挺適合作為生活照來提高自身價值、引起對方好奇；但如果所有照片都沒有拍到臉就很可能不單純。

身為工程師的Edison遇到的騙局就是，跟他互動的妹子根本不存在，對方是個男的。

警訊二：很正很辣，讓你精蟲衝腦的照片

沒拍臉有危險，有拍臉就能放心互動嗎？很可惜，根據許多新聞以及我接觸過的苦主表示，當你在交友app看到那些顏值很高（小模、網美等級）的女性，同樣得提高警覺。

張無忌的老媽說過，愈漂亮的女人愈不能相信。而且你什麼時候有了正妹會主動跟你配對、想認識你的錯覺？

很多人愛幻想正妹看上自己的情節，但擁有自知之明是確保不會上當的第一步。你的Level在哪，會看上你的妹子Level就在哪。

如果你剛從宅男圈脫離，正在努力提升外在與生活經驗，雖然前景看好但目前尚在70～80分階段，就不要樂觀到認為90分的妹子會莫名想認識你。

我這麼說不是要打擊你的自信，相反地，你只要持續培養個人魅力，加上運用我所教的策略技巧，分數絕對會逐漸攀升，進入90、95，甚至更高的Level。

另外，詐欺犯也深知男性都愛看正妹的道理，很可能盜用網美小模照片，一人分飾多角來騙你。畢竟這年代的小模網美多如過江之鯽，你也未必認得出來那是誰（戀愛經驗少的男生容易看到臉正、身材好就暈船了）。

警訊三：請你轉帳或給她錢

多數詐騙是取得你信任後，來敲你一筆大的，所以詐欺犯前期會跟你互動、培養感情，之後再用各種理由要你掏錢。

什麼家人生病、家人出意外、工作被解雇想創業、希望有人支持我的夢想之類，總之，在網路認識女性，只要對方提到錢，請務必將警報開到最大。

各位思考一下，如果你生活急需用錢，你第一個想到誰？應該會是家人、朋友或是老同學吧？應該會是你平常有聯繫且非常信任的人。

開口跟陌生人借錢，你怎麼知道對方會不會因此有把柄，而對你不利？所以正常人不會跟網友、約會對象或剛交往的對象借錢，除非她擺明沒有想還。

通常會中這招，說真的是因為天性善良（但單純），加上習慣擔任拯救者的角色，以為自己幫對方愈多，愈能讓感情更穩固。

有心人士也正是抓準了這點（這些詐欺犯根本就是撩男高手，或心理學專家），濫用你的同情心。

警訊四：不熟就約吃高檔餐廳、明示暗示想要高價品

真正的詐欺犯是溫水煮青蛙，一開始不會太快凹你（養套殺的概念），但交友app上有些女性，會在不熟時就跟你約高級餐廳（和牛、無菜單料理、單點餐廳），或在言語中透露出「很想要某個東西」，例如最新的iPhone、精品包包或手錶等。

其實這種情況，倒也不能說是詐騙，因為從旁觀者角度來看，你是自願買單、贈送。

我也曾跟律師朋友討論過，通常這狀況事後不但告不成，東西也很難拿回來，除非對方是像警訊三那樣，謊騙某個狀況、虛構某些情境要你給錢。

那為什麼這些男生會乖乖買單、送禮呢？因為他們幻想用請客、送禮兩招打天下，但其實這類跪舔行為，只會讓你在女性心中的價值降低，被歸類為工具人、騎士團，絕對不會進入認真交往對象清單中。

正常的女性，幾乎不可能在雙方不熟、甚至沒見過面的狀況下，就要你送高價禮物，因為她們也怕被貼上「公主」的標籤。

若對方認真想與你進一步認識、發展後續關係，自然不會拿石頭砸自己的腳；反過來說，一開始就凹你的女性，極高機率根本也沒想跟你發展下去，只想著能撈就撈、坑一個盤子是一個。反正如果你不爽，她再找另一個盤子就好。

★本文經圓神出版授權，摘自《一出手脫單又脫魯》。