女人最了解女人　獨居婦黃昏戀「義助百萬」俏女警怒揭真相

▲▼女警趕到銀行力勸婦人勿滙款並説明詐騙集團的技倆。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「跨國愛情詐騙」的伎倆已是老梗了，但民眾被愛情沖昏了頭，遭受詐騙仍時有所聞，為避免荷包大失血，第一時間一定要冷靜查證清楚，不可不慎。日前花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員鄭曉函、廖若彤、實務訓練生李旻紜便與土地銀行玉里分行行員聯手，成功阻止一件詐騙案件發生，為婦人留新台幣100萬的老本。

花蓮一名60多歲婦人日前在土銀玉里分行，臨櫃欲匯款新台幣100萬元至網友指定的外國帳戶，行員驚覺有異，便詢問婦人是否認識對方，婦人卻支吾其詞，當下行員立即聯繫玉里派出所員警前來處理。女警到場後對婦人苦口婆心的勸說下，婦人才驚覺自己遭受愛情詐騙。大夢驚醒，婦人非常感謝行員與員警幫她保住辛苦存下來的老本。

員警表示，該名婦人獨居，疑似感情不順遂，無法得到心靈的慰藉，內心孤單寂寞，2020年於網路上認識一名自稱義大利籍男子，雙方利用通訊軟體LINE聊天，被假男友甜言蜜語一番更加心儀。

日前外籍男子稱因需要獨自扶養13歲的女兒，加上自已發生意外事故傷勢嚴重住院，急需1百萬元救急；婦人知悉後愛護假男友的心便大噴發，不疑有他的急忙趕到銀行匯款。在確認婦人是遭遇詐騙集團後，女警更趁機會告知婦人這種假交往真詐財的案例，並不是新型的詐騙手法。

▲機警行員通報員警前來勸導。

警方表示，詐騙集團往往假裝成居住外國的成功人士或在中東打仗的軍人，利用與被害人假意交往的方式，透過編織美夢讓被害人墜入陷阱之中。這種詐騙真實案例層出不窮，切勿相信看不到的假愛情。

分局長陳蔚文提醒民眾防詐口決：「陌生電話不牢靠，反覆查詢很重要！」、「千騙、萬騙，就是不離ATM！」、「反詐騙專線165」、「一聽、二掛、三查證」，免於遭受詐騙集團的危害。

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