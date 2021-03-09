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來花蓮看火金姑！鯉魚潭賞螢季　3月11日起網路實名制報名

▲▼花蓮鯉魚潭賞螢季活動，即將於4月2日起至5月8日的每週五、六在鯉魚潭遊憩區正式展開。（圖／縱管處提供，下同）

花蓮鯉魚潭賞螢季活動，即將於4月2日起至5月8日的每週五、六在鯉魚潭遊憩區正式展開。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）主辦的「2021年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動，即將於4月2日起至5月8日的每週五、六在鯉魚潭遊憩區正式展開。因應新冠疫情，縱管處特別規劃相關防疫措施以保障遊客安全，包含賞螢活動以網路實聯制報名。

花蓮縣鯉魚潭遊憩區具有乾淨未受汙染的水質及豐富的螢火蟲棲地環境，加上得天獨厚的自然氣候，孕育出提著綠光芒的「火金姑」梭林間，一閃一閃的宛如「地上的銀河」。火金姑短暫的成蟲階段中，以光作為求偶、繁衍的訊號，藉由特有的發光頻率發出訊息，吸引異性靠近，因此，每年四、五月夜間的鯉魚潭總是充滿浪漫的氛圍。

縱管處郭振陵處長表示，今年賞螢導覽活動全程免費，將由縱管處專業的導覽志工老師為民眾解說，民眾將在星空下，近距離地觀察螢火蟲生態，並親身體驗鯉魚潭遊憩區夜晚的生態魅力，與親朋好友享受螢火蟲相伴的靜謐時

▲▼花蓮鯉魚潭賞螢季活動，即將於4月2日起至5月8日的每週五、六在鯉魚潭遊憩區正式展開。（圖／縱管處提供，下同）光。

賞螢活動結合台灣好行縱谷花蓮線，自4月2日起每週六從花蓮火車站出發的「火金姑賞螢專車」，民眾在網頁上購買賞螢專車套票後，即可輕鬆抵達活動地點。除此之外，還可以憑票根至賞螢活動現場兌換伴手禮一份，伴手禮規劃安排除了實用性的縱谷限定特色餐墊、小磁鐵外，同時納入花蓮在地伴手禮「玉里羊羹」及「雷古多唱片餅乾」（伴手禮兌換以現場為主）。

▲▼花蓮鯉魚潭賞螢季活動，即將於4月2日起至5月8日的每週五、六在鯉魚潭遊憩區正式展開。（圖／縱管處提供，下同）

由專業的導覽志工老師為民眾解說，民眾將在星空下，近距離地觀察螢火蟲生態。

提醒參加活動的民眾，雖然活動場域在戶外空間，但為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，縱管處特別規劃相關防疫措施以保障遊客安全，包含賞螢活動網路實聯制報名系統，並於活動期間將設置管制通道，進入賞螢區前將由工作人員協助測量額溫及手部酒精消毒，也請遊客務必配戴口罩，希望讓參與遊客有一個安全、愉快、難忘、知性的生態之旅。同時，也提醒前往賞螢的民眾，請依循導覽志工老師及工作人員的指引，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全，同時也應將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。

『2021年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑』活動自4月2日起至5月8日止，每週五、六的晚間7點及8點各辦理一梯次導覽，每梯次限300人，活動當週三凌晨12時整關閉當週活動報名系統。歡迎學校、團體或民眾報名參加。

賞螢活動資訊：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/3672
名額有限，額滿為止，請把握機會報名喔！

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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