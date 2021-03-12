最貪理專盜客戶2.8億！買豪宅名車+酒店摟妹　脫產拒認罪求刑10年

記者劉昌松／台北報導

台新銀行前高階理專周勵宏，涉嫌從2009年起，因投資失利，盜領至少4組客戶存款共逾2.8億元，不但用來買期貨，還買名車、豪宅，甚至用在酒店消費，東窗事發後，企圖脫產躲避追查，台北地檢署12日依違反《銀行法》、偽造文書等罪起訴周，並請求法院最少判他10年徒刑，另外出借帳戶的妹妹、朋友也被起訴。

▲最貪理專周勵宏盜領客戶2.8億元被起訴求重刑，今天將由法院決定是否繼續羈押。（圖／記者劉昌松攝）

42歲周男過去10年來，以幫客戶理財為由，把客戶的錢當自己的在用，挪用投資期貨、基金、石油，然後從自己或親友的帳戶定期匯款給客戶，佯裝投資獲利收益，直到日前2020年10月間，1對林姓老夫妻的先生往生，家人請有金融專長的媳婦協助整理資產時，發現匯入帳號代碼，不是台新銀行的帳戶，覺得奇怪，向台新詢問。

由於銀行規定理專和客戶不得有私下金錢往來，台新展開內部調查，周難得知後，立刻展開脫產，以200多萬元賣掉名下Porsche跑車，還找房仲要脫手三峽的3千萬豪宅，準備逃亡海外，所幸檢警接案後隔天立刻展開搜捕行動，及時追回大部分周男賣車款項，並陸續查扣名下房產，以及賓士、TOYOTA油電車以及存款等資產。

▲周勵宏盜領2.8億元投資外，還用來上酒店消費。（資料照／記者張君豪攝）

檢警追查發現，除了林姓老夫妻外，另外還有包括中小企業老闆等3名客戶受害，4組被害人共遭挪用2.8億元，其中大部分被周男挪作個人投資使用，另外有部分給女友花用，還有的被周男拿去上酒店消費。

但是周勵宏到案後，始終否認犯罪，仍堅稱是受客戶委託理財，犯後態度不佳，檢察官陳照世依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺與偽造文書等多罪起訴周男，並請求法院從重判處10年以上有期徒刑，另外提供帳戶供周男妹妹以及黃姓友人，因為提供帳戶供周男犯罪使用，也被一併起訴。

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