男「癲癇沒工作」向行善團求援遭拒　網起底「住50多坪房」挨告

▲網友申請救濟物資遭拒，上網和小編網友筆戰並提告洩漏個資、妨害名譽。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

男子小仁(化名)聲稱因傷患有癲癇，無法工作，向公益團體「辰光行善團」請求物資救援但遭拒絕，跑到臉書粉專評論「不推薦」，因此和協會小編、網友筆戰，有網友揭露小仁「到處領養動物，又住50多坪房子，誰會信你有困難」，結果都被小仁控告洩漏個資、妨害名譽，但台北地檢署11日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

辰光行善團粉專上貼了不少募集物資，協助弱勢民眾度過生活難關的照片和說明，根據粉專內介紹，「辰光行善協會」立案於108年6月30日，為關懷全台弱勢家庭的單位，期盼和有愛的大家一起努力，凝聚種善友的溫暖關懷，協助弱勢打擊「餓」勢力與困境。

而小仁是在2020年間，自稱被人打傷而罹患癲癇症，醫生說不能工作，希望辰光能提供救濟物資，辰光的工作人員表示可幫忙轉介安排照護，小仁又說自己不能住院，因小仁另外已向其他慈善團體求助，最後辰光以避免重複等理由，回絕了救濟申請。

▲小仁留言抱怨辰光行善團態度惡劣，不尊重病人。（圖／翻攝臉書粉專）

沒想到小仁接著就在6月間，上辰光粉專評論「回話態度惡劣...不尊重病人感受」，並給予「不推薦」的評價，辰光小編拿出對話紀錄等證據說明個案處理過程，另外有網友肉搜出小仁的帳號，曾經去別的粉專領養麝香豬、天竺鼠，還自稱「本人家住一樓56坪大，不關籠飼養」，有其他網友看了就批「到處領養動物，又住50多坪房子，誰會信你有困難」。

小仁自認個資遭洩露、名譽受損，對辰光秦姓、呂姓工作人員，以及劉姓網友3人提告，但檢察官調查，辰光提供的對話截圖中，雖然有醫院診斷書，但只是對話截圖中1個小圖案，完全看不出內容，而小仁的臉書帳號以及所有內容照片，也無法看出真實世界的小仁到底是誰，沒人可以判斷小仁到底是誰，不會對真正的小仁造成什麼名譽損害，因此決定不起訴辰光員工等3人。

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