盜「帥哥美女照」誆投資　詐團1年撈上億買虛擬幣轉大陸

▲余姓男子等10人用帥哥美女照片上網誘騙被害人投資，1年多詐騙上億元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

以余姓男子為首的詐騙集團，利用高富帥、白富美網路照片，誘騙工程師、護理師一起投資，共創美好的未來人生，等被害人依指示上「TINANCE」開戶投資到血本無歸，就關閉網站，把騙來的錢透過虛擬貨幣洗到對岸，然後繼續找下一個目標，估計1年多詐財上億元，台北地檢署28日依違反《銀行法》等罪起訴余等10人。

檢警調查，30歲余男用帥哥、美女圖在網路上隨機交友，等被害人上鉤後，誆騙被害人到「TINANCE」網站開戶，並從後台調整紀錄，讓被害人誤以為剛開始的小額投資有獲利，持續加碼挹注，結果血本無歸。

檢察官林逸群2020年11月指揮刑事局、台北市刑大、新北市新店分局等單位展開搜索，逮捕余男為首的詐騙集團，除了發現詐騙教戰手冊，還查出余男等人會把騙來的錢拿去購買虛擬貨幣，再層層轉到大陸地區，由當地同夥提領現金，光是2019年11、12月間，每次提領都達上百萬人民幣，估計1年多來不法所得總額超過台幣1億元。

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