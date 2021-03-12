台中妹叫小黃！上車見「副駕有坐人」愣了　結局心臟爆擊：很浪漫

記者曾筠淇／綜合報導

Line Taxi是Line所提供的服務之一，有需要的民眾都可以透過APP來叫車，非常方便。不過，一名女網友日前叫了車後，卻發現計程車上除了司機以外，副駕駛的座位上居然也有坐人，「這樣是可以的嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友回應，「我也搭過這台」、「鶼鰈情深」。

▲不少台中網友也曾搭過這台計程車。（圖／原PO授權引用）

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這名女網友在Dcard的心情板上，以「Line Taxi 司機老婆坐副駕」為題發文，她9日透過APP叫了計程車以後，在上車前忽然發現「副駕駛」的座位上坐了一個女人，但是，她核對車牌後，很清楚那台就是她叫的沒錯。

雖然覺得有點怪怪的，但原PO還是坐上後座。 上車後，原PO觀察了一下司機與副駕駛的互動，推測那個女人應該是司機的太太；雖然不知道「這樣是可以的嗎？」但她也心想，能夠陪伴老公上班，大概也是夫妻間另類的浪漫吧。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「可能順便載老婆去哪裡吧」、「如果乘客有四個人怎麼辦」、「我之前搭過後面有小孩的，還想說後面怎麼一直有怪聲」、「這樣應該不違法吧」、「我之前也有不小心攔過類似這種計程車，但司機有在外面貼上紙條：假日要賺錢又想陪老婆，不介意的乘客再上車」。

本文經原PO授權引用