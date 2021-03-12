　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電梯連停3層「開門都沒人」！下秒「超重鈴狂響」她嚇：只有我1人搭

▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲女子搭電梯遇到怪象，當場奪門而出。（示意圖／免費圖庫pxhere）

實習記者周依儒／綜合報導

「門快關時鈴響了，但電梯裡只有我一個啊！」一名女網友有天下班獨自在公司搭乘電梯下樓，但電梯卻在3個不同層樓分別打開，且外面都沒人，不久後電梯裡的超重鈴還大響，讓她嚇得衝出電梯改走樓梯，更直呼「再也不敢搭公司電梯了！」

一名女網友在Dcard上以「不敢搭公司電梯了」為題發文，表示她的公司在大樓的29樓，當天她自己進了進了空無一人的電梯內，之後電梯便在28樓時停下打開，但外面一個人都沒有，起初原PO以為是有人按了以後走掉，不過電梯卻接連在24樓、21樓都打開，且外面一樣沒有任何人！而原PO在21樓時本想趕緊將電梯門關上，但就在此時電梯內的超重鈴卻突然響起，可是電梯內外卻都只有原PO一人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發文詢問有沒有人有相同經驗。（圖／翻攝自dcard）

▲原PO發文詢問有沒有人有相同經驗。（圖／翻攝自dcard）

原PO嚇得趕緊按開門跑出電梯，幸好過沒多久鈴聲就沒叫了，而此時原PO也想去搭樓梯間旁的貨梯，不過貨梯並沒有每層樓都停靠，於是原PO只好走樓梯到15樓再搭乘，也幸好貨梯打開時裡面有其他人，原PO也安心的搭到1樓離開公司。

離開公司後，原PO就去找了一位有陰陽眼的朋友，詢問自己旁邊有什麼東西嗎？「她說旁邊跟了三個（好兄弟），然後幫我收驚，喝了浮水淨身後說走了兩個，一個還跟著，給了一個護身符叫我帶著，說祂到了祂想去的地方時會離開。」

▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲電梯最後要關門時，還響起「超重」的警鈴聲。（圖／免費圖庫pxhere）

可是原PO仍感到很害怕，因此無奈求助，自己不知道祂什麼時後離開，想問問大家有沒有類似經驗？遇到會怎麼做？還直呼，「我以後不敢一個人搭公司電梯了啦！」對此，網友則回覆指出，「你越怕越容易有，你就過好你的，吃飽睡好作息好，認真生活上學上班，然後定時運動照顧好自己，這些都不用怕啦，只要你心念正、磁場好，就不會遇到這些。」、「建議直接去廟拜拜，進廟後都不會跟進去」、「心若不怕、氣場比祂們強，祂們也怕你。」

ET快訊
快訊／恐嚇「將在北捷殺人」　嫌在台中落網了
獨／預告北捷殺人！狂徒被起底
獨／青青曝仙人跳真相！　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂
外送員國考通過！開心曬成績單　網一看狂勸：你會後悔
驚見死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸
鋼琴女神自爆被逼「陪酒陪睡」　被傳曾遭封殺怒反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

20K軟飯男「一個月狂花10萬」　主動翻女友錢包：我是不用努力的命

教育部限水令開第一槍　「黃色燈號」地區學校泳池減供20%水量

外送員國考通過！開心曬成績單…網一看狂勸：你會後悔

名醫狂收信「靠30萬發大財」　超瞎密技曝光！網笑爛：空污吸太多

台鐵清明連假疏運恐出包！上百員工「不滿強迫改班表」怒遞假單

沒用「全英文」上課！家長揚言「要告」...老師傻眼：我教數學

「不是每個小三都是壞」她癡情8年...曝最強偷吃4守則：不鼓勵離婚

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

教育部限水令開第一槍　「黃色燈號」地區學校泳池減供20%水量

外送員國考通過！開心曬成績單…網一看狂勸：你會後悔

名醫狂收信「靠30萬發大財」　超瞎密技曝光！網笑爛：空污吸太多

台鐵清明連假疏運恐出包！上百員工「不滿強迫改班表」怒遞假單

沒用「全英文」上課！家長揚言「要告」...老師傻眼：我教數學

「不是每個小三都是壞」她癡情8年...曝最強偷吃4守則：不鼓勵離婚

小情侶「躲IKEA床底探險」　只露4隻腳！他直擊看傻...6分鐘後現身

電梯連停3層「開門都沒人」！下秒「超重鈴狂響」她嚇：只有我1人搭

禮聘台北世大運神片導演劉耕名　崑大創媒學院授課

明天探15°C！2天後「大回暖」飆30°C　氣象局示警西部空品差

高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

老字號食品大廠轉型體驗型複合店搶市　搶攻年輕族群消費商機

統一獅開幕打線成形　指定打擊還要討論

獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

高麗菜2顆5元　一輛貨車全血汗賣

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚呆

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」

鳳梨鼠薯私下超ㄍ一ㄥ！薯弟再爆他破處內幕

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

士林夜市慘況　網：老闆比客人多

更多熱門

相關新聞

台中妹搭計程車見副駕有坐人　結局心臟爆擊

台中妹搭計程車見副駕有坐人　結局心臟爆擊

Line Taxi是Line所提供的服務之一，有需要的民眾都可以透過APP來叫車，非常方便。不過，一名女網友日前叫了車後，卻發現計程車上除了司機以外，副駕駛的座位上居然也有坐人，「這樣是可以的嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友回應，「我也搭過這台」、「鶼鰈情深」。

安排男友隔離！有哏妹包辦解悶小物超爆笑

安排男友隔離！有哏妹包辦解悶小物超爆笑

滷蛋上「長2粒」！男大生嚇壞：第一次看到

滷蛋上「長2粒」！男大生嚇壞：第一次看到

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

他搭捷運3理由「超愛站門邊神位」

他搭捷運3理由「超愛站門邊神位」

關鍵字：

Dcard電梯公司

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面