電梯連停3層「開門都沒人」！下秒「超重鈴狂響」她嚇：只有我1人搭

▲女子搭電梯遇到怪象，當場奪門而出。（示意圖／免費圖庫pxhere）



實習記者周依儒／綜合報導

「門快關時鈴響了，但電梯裡只有我一個啊！」一名女網友有天下班獨自在公司搭乘電梯下樓，但電梯卻在3個不同層樓分別打開，且外面都沒人，不久後電梯裡的超重鈴還大響，讓她嚇得衝出電梯改走樓梯，更直呼「再也不敢搭公司電梯了！」

一名女網友在Dcard上以「不敢搭公司電梯了」為題發文，表示她的公司在大樓的29樓，當天她自己進了進了空無一人的電梯內，之後電梯便在28樓時停下打開，但外面一個人都沒有，起初原PO以為是有人按了以後走掉，不過電梯卻接連在24樓、21樓都打開，且外面一樣沒有任何人！而原PO在21樓時本想趕緊將電梯門關上，但就在此時電梯內的超重鈴卻突然響起，可是電梯內外卻都只有原PO一人。

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▲原PO發文詢問有沒有人有相同經驗。（圖／翻攝自dcard）



原PO嚇得趕緊按開門跑出電梯，幸好過沒多久鈴聲就沒叫了，而此時原PO也想去搭樓梯間旁的貨梯，不過貨梯並沒有每層樓都停靠，於是原PO只好走樓梯到15樓再搭乘，也幸好貨梯打開時裡面有其他人，原PO也安心的搭到1樓離開公司。

離開公司後，原PO就去找了一位有陰陽眼的朋友，詢問自己旁邊有什麼東西嗎？「她說旁邊跟了三個（好兄弟），然後幫我收驚，喝了浮水淨身後說走了兩個，一個還跟著，給了一個護身符叫我帶著，說祂到了祂想去的地方時會離開。」

▲電梯最後要關門時，還響起「超重」的警鈴聲。（圖／免費圖庫pxhere）



可是原PO仍感到很害怕，因此無奈求助，自己不知道祂什麼時後離開，想問問大家有沒有類似經驗？遇到會怎麼做？還直呼，「我以後不敢一個人搭公司電梯了啦！」對此，網友則回覆指出，「你越怕越容易有，你就過好你的，吃飽睡好作息好，認真生活上學上班，然後定時運動照顧好自己，這些都不用怕啦，只要你心念正、磁場好，就不會遇到這些。」、「建議直接去廟拜拜，進廟後都不會跟進去」、「心若不怕、氣場比祂們強，祂們也怕你。」