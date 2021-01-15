寵物貓大量流產、癱瘓　44名飼主疑「這間全球名企有鬼？」

▲大陸發生離奇事件，貓咪突然大量癱瘓、流產。（示意圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名寵物博主「生肉怪」曝光一起寵物貓大量癱瘓、流產的事件，該評論區迅速聚集許多有相同情況的貓主人，而且都有共同特徵，就是購買同一個牌子貓飼料。被指控的大陸海光集團還是全球前十大飼料企業，業者出面表示，「已經成立調查小組，但貓糧與寵物貓的症狀是否有關聯，無法下定論。」

▲ 大陸知名寵物博主「生肉怪」揭發寵物貓食安危機。（圖／翻攝 紅星新聞）

據陸媒《紅星新聞》報導稱，近日微博上一直有貓主發出警告，大致情況都是「貓突然流產、癱瘓、無法站立等奇怪症狀。」原以為是少數個案，經由知名寵物博主「生肉怪」11日發佈一條微博，「最近吃某品牌貓糧大範圍癱瘓流產流鼻涕的，請聯繫我，我去送檢」。

該報導稱，短短幾個小時，微博評論區迅速聚集大量有相同情況的貓主人。截至目前，微博共有8324條評論，18328條轉發，62502個贊。不少有貓主人表示，「後肢癱瘓的寵物貓，症狀嚴重的已經死亡，懷孕的母貓會莫名流產。」

還有貓主發出求救，「家裡貓咪10月底開始出現走路不穩，後來發展到後肢癱瘓，送大型寵物醫院生化核磁都查不出原因，醫生說骨髓炎腦膜炎，但不明誘因，懷疑中毒。」

▲ 大陸寵物貓疑似吃這款飼料，出現不良反應。（圖／翻攝 紅星新聞）

揭發這起事件的知名寵物博主也說，有貓主人向她爆料，「目前大陸各地一共有44個受害者，我們已經發聲很久了」。不少網友留言指向一個共同特徵，生病死亡的貓咪確實都是吃了同一公司名下的兩款貓糧」，「海瑞特全價幼年期貓糧75+」和「海爾仕全價貓糧（海鮮味）」，由大陸知名海大寵物食品有限公司生產，海大寵物是國內農牧行業巨頭海大集團的全資子公司。

報導指出，有知名寵物電商網站的工作人員表示，「如果某款貓糧導致貓咪嘔吐、拉稀等問題，可能是個例，但是如果大批量出現，就要考慮是主糧的問題。」還有寵物醫生建議，必須查清楚飼料成分。

▲ 海大集團證明飼料合格。（圖／翻攝 紅星新聞）

據了解，被指控的海大集團在全大陸飼料行業中排名前五，在全球飼料企業產銷規模排名前十。這次爆發「飼料品質危機」，集團立刻拿出所有貓糧檢測合格證明，並且緊急成立專項小組調查該事件。該公司也表示，相關貓糧與寵物貓的症狀是否存在因果關係和必然聯繫，尚不能定論。