陪26歲女兒考驗光師…搭小黃「妻遭撞亡、她癱瘓」！退休少將父心碎

▲▼2輛載客計程車2019年間在民生東路4段、光復北路路口發生死亡車禍。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市松山區民生東路四段、光復北路口2019年7月間發生一起死亡車禍！一名鄭姓退休少將當時與妻子陪女兒搭乘計程車要前往中和考取驗光師執照，孰料，途中卻發生車禍，妻子不治、女兒癱瘓，一家人的幸福生活瞬間毀了，日前2名小黃司機下場出爐！

據了解，67歲的鄭男官拜少將，曾任國軍台中總醫院院長，近年才從軍醫局副局長退伍。2019年7月27日上午，鄭男與68歲妻子陪同26歲女兒前往中和考場要考驗光師執照，不料，他們搭上由林男駕駛的計程車後，卻因林男沒有注意便貿然左轉彎，當場遭另一輛由鄭男駕駛超速的直行計程車攔腰猛力撞上。

由於撞擊力道猛烈，直行車的車頭全毀，轉彎車則是右側車身嚴重凹陷，鄭妻當時坐在後座右側，當場腹腔大量失血、失去呼吸心跳，雖經送醫搶救，仍不幸宣告不治，坐在後座左側的鄭女則是脊椎受傷、肋骨骨折，四肢癱瘓、肌內力量0分，坐在副駕駛座的鄭男傷勢較輕，但也受有左胸、腹部、四肢擦挫傷。

事後林姓、鄭姓計程車司機均被依照過失致死罪起訴。台北法院審理後，認為林姓運將沒有禮讓直行車，鄭姓運將超速行駛，導致悲劇發生，依照過失致死罪，分別將2人判刑1年6月、1年4月；案經上訴高等法院，審酌林男以550萬元、鄭男以100萬元的金額與受害者達成調解，決定給予緩刑4年，並應於判決確定2年內履行調解內容。