陸重提「兩岸一家親」　陸委會：拒絕矮化台灣政治框架

▲大陸國務院總理李克強出席中外記者會，回應台灣問題。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／台北報導

大陸十三屆全國人大四次會議今（11）日於北京人民大會堂閉幕後，大陸總理李克強舉行中外記者會，談到疫情下的兩岸關係，他強調對台方針仍堅持一個中國和「九二共識」為基礎，大陸會秉持「兩岸一家親」理念，也反對任何形式的台獨。對此，陸委會晚間發出最新聲明，「台灣民眾不會接受北京當局矮化台灣的政治框架，也反對其採取施壓作為與負面言論，製造兩岸對立，這只會抵消雙方推動良性互動的努力。」

李克強強調，「我們堅持和平發展和祖國統一，反對任何形式的台獨分裂活動，反對外部勢力干預台灣事務。」同時歡迎台灣各政黨團體人士與大陸交往，推進兩岸和平統一發展。大陸會秉持兩岸一家親理念，包括近年一直出台惠及台企及台胞的措施，「我們會繼續讓台灣同胞分享大陸發展機遇，繼續推動兩岸融合發展。」

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

針對大陸方面回應「兩岸一家親」，陸委會強調，中共「兩會」後其總理記者會再次重申既定涉台立場，我政府堅定捍衛國家主權及民主自由、致力維護台海和平穩定的政策立場一貫。

陸委會指出，台灣民眾不會接受北京當局「矮化」台灣的政治框架，也反對其採取施壓作為與負面言論，製造兩岸對立，這只會抵消雙方推動良性互動的努力。呼籲對岸秉持相互尊重、善意理解態度，務實對話處理分歧，逐步推展兩岸健康有序的交流。