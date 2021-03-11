香港選制洗牌　李克強：始終堅持愛國者治港

▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕式，表決通過有關完善香港特別行政區選舉制度的決定草案。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

北京出手修改香港選舉制度，大陸全國人大十三屆四次會議閉幕式表決通過有關決定草案。對此，大陸全國院總理李克強11日在會後中外記者會上重申，中央始終堅持愛國者治港，也是爲了確保一國兩制行穩致遠。

大陸全國兩會閉幕，李克強在中外記者會上回應媒體提問，其中，大陸官方點名由《鳳凰網》代表港媒，就完善香港選舉制度、支持香港經濟等議題提問。

▲2021年大陸全國兩會閉幕後，國務院總理李克強主持中外記者會。（圖／CCTV）

李克強說，我們明確提出，要繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針。嚴格依照憲法和基本法辦事，落實好特區政策，維護國家安全的法律機制、執行機制，全力支持特區政府和行政長官依法施政。

就大陸全國人大剛表決通過完善香港選舉制度的決定，李克強回應，決定很明確，就是要堅持和完善一國兩制的制度體系，始終堅持愛國者治港，也是爲了確保一國兩制行穩致遠。

李克強還說，去年，香港受到多重衝擊，我們希望香港各界能夠協起手來，盡早戰勝疫情，實現經濟恢復性增長、改善民生。他說，對於保持香港長期繁榮穩定，中央政府將會全力給予支持。

大陸全國人大十三屆四次會議11日閉幕，會上以2895票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。表決通過後，官媒《新華社》曝光「9條決定」全文，後續將由人大常委會討論，對香港基本法附件一、二進行修改，並由港府配合修訂本地法例，以利後續特首選委會、立法會議員選舉。

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，表決通過時，北京人民大會堂場內響起如雷掌聲，經久不停，這是繼中國大陸去年通過「港版國安法」後，又一對港貫徹愛國者治港原則、一國兩制、港人治港的重大手段。

重點內容包括，將香港選委會成員，從1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5界別，將立法會議員從70人增至90人，設立候選人資格審查制度等。按香港特首林鄭月娥說法，完善工作將在12個月內完成。

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