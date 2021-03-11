北京最終目標「兩岸必統一」　陸委會：台灣民意不接受

▲大陸國務院總理李克強 。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年兩會所有涉台問題，綜合李克強總理報告、外交部、國防部立場，最終極目標就是「兩岸必統一」。對此，陸委會發言人邱垂正今（11日）指出，大陸兩會涉台內容，並沒有得到台灣民眾認同和接受，同時呼籲對岸相互尊重，務實對話處理雙方分歧。

觀察今年兩會涉台議題，首先，大陸國務院總理李克強5日發表2021年度政府工作報告，涉台內容再次重申「一中原則、九二共識、推進統一」；大陸外交部長王毅也表態，「兩岸必然統一，大陸政府在台灣問題上沒有妥協餘地、沒有退讓空間」；解放軍對台態度更加強硬，新聞發言人吳謙重申，大陸必定實現「完全統一」，並且不承諾放棄使用武力。

針對北京「兩岸必統一」的態度，邱垂正指出，中共兩會涉台的內容，重申既定的立場，也是反映其對內外部及兩岸情勢的看法。「台灣民意沒有接受，並且質疑北京當局所界定的一中原則的九二共識。」我們要呼籲對岸要相互尊重，以善意理解的態度，務實對話，處理雙方的分歧。

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

關於兩岸政策發展，邱垂正再次重申，政府致力於維護台海和平穩定，健康有序的交流，是我們兩岸政策一貫而堅定的立場。「我們目前也逐步研議推動，有序恢復疫後的兩岸交流往來，以確保人民的權益，以及正常健康的交流秩序。」

邱垂正呼籲對岸，在相互尊重，善意理解的態度下，正視台灣人民對其矮化台灣的政治框架的反對與質疑，思考兩岸良性互動為展開雙方的良性互動，作出相對的努力與承擔，這樣才有助於兩岸關係的正向發展。

