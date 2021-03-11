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陸委會批打壓香港民主　國台辦嗆：亂港謀獨必遭嚴懲

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲大陸全國人大通過修改香港選制的決定草案。圖為香港一間餐廳內，電視播放大陸全國兩會的新聞。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大11日表決，通過有關完善香港選舉制度的決定，陸委會抨擊中共此舉蠻橫打壓香港的民主自由，所謂愛國者治港，其實是「愛黨者治港」，對此，國台辦晚間迅速發文回擊，說民進黨謀「獨」沒有出路，「亂港企圖不會得逞，積累罪惡必遭嚴懲。」

國台辦發言人朱鳳蓮說，十三屆全國人大四次會議表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，體現了全面貫徹落實「愛國者治港」原則，是維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的必要之舉，將有利保障「一國兩制」實踐行穩致遠。

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

他表示，民進黨當局對全國人大的涉港決定妄加評論，是打著所謂「民主」、「自由」的旗號欺騙輿論，惡意攻擊。

大陸全國人大十三屆四次會議11日下午閉幕，會上以2895票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案，現場還響起熱烈掌聲。

陸委會發言人邱垂正下午主持例行記者會，他表示，「中共推行愛國者治港，其實是愛黨者治港，這樣的做法，將受歷史人心的嚴格檢視」，呼籲相關各方應該停止蠻橫打壓香港的民主自由，致力於維護香港的高度自治，兌現對港人的承諾。

中共有關完善香港選制的決定表決通過後，官媒《新華社》曝光「9條決定」全文，後續將由人大常委會討論，對香港基本法附件一、二進行修改，並由港府配合修訂本地法例。重點內容包括，將香港選委會成員，從1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5界別，將立法會議員從70人增至90人，設立候選人資格審查制度等。按香港特首林鄭月娥說法，完善工作將在12個月內完成。

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