「秉持兩岸一家親」　李克強：繼續讓台胞分享大陸機遇

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV+）

記者陳政錄、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸十三屆全國人大四次會議今（11）日於北京人民大會堂閉幕，隨後於下午召開總理記者會，由李克強面對媒體進行政務說明。李克強回答兩岸關係時強調，對台方針仍以堅持一個中國和九二共識為基礎，在此前提下，歡迎台灣各政黨人士團體與大陸交往，推進兩岸和平統一發展。

▲李克強於人大會議閉幕後透過視訊回應中外記者提問。（圖／翻攝CCTV+）

李克強提到，大陸會秉持兩岸一家親理念，包括近年一直出台惠及台企及台胞的措施，「我們會繼續讓台灣同胞分享大陸發展機遇，繼續推動兩岸融合發展。」

李克強強調，「我們堅持和平發展和祖國統一，反對任何形式的台獨分裂活動，反對外部勢力干預台灣事務。」

▲大陸國務院總理記者會採視訊直播提問。（圖／翻攝CCTV+）

受新冠肺炎疫情影響，這場總理記者會延續去年模式，記者不受邀進入位於人民大會堂三樓的金色大廳，而是透過視訊直播，將中外記者安排在梅地亞中心進行遠距提問。在金色大廳的現場由大陸全國人大發言人張業遂主持，坐在李克強左手的則是即時翻譯員。

李克強曾在人大會議開幕時的政府工作報告上提及一中及九二共識，對台工作則以推進兩岸關係和平發展和祖國統一為方針，他指出，，要「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

