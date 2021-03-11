　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

重啟小三通？　陸委會：兩岸互動「客觀條件」尚不成熟

▲▼金門機場,金門航空站,離島運輸,觀光,交通,旅遊,航站,小三通,台商包機。（圖／記者李毓康攝）

▲小三通暫停，衝擊金門觀光產業。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

重啟小三通是否有望？疫情指揮中心發言人莊人祥指出，研擬只要疫苗施打覆蓋率達60%以上，就會針對小三通復航進行討論。等不及評估，金門縣政府昨向蔡政府率先喊出，希望推動「金廈防疫泡泡專案」。對此，陸委會發言人邱垂正今（11日）指出，恢復小三通涉及各單位整體防疫考量，陸委會將與疫情中心、交通部研議，但「相關的推動也涉及兩岸互動，目前的客觀條件尚不成熟。」

疫情爆發後，小三通停駛衝擊相關觀光產業，金門縣政府以及來反兩岸台商、相關產業希望早日恢復皇。對此，莊人祥指出，國安團隊改組後，已著手兩岸復航的可能，研擬只要疫苗施打覆蓋率達60%以上，就會針對小三通復航進行討論。

▲▼ 金門、小三通、疫情、觀光、人少、金門海邊、翟山坑道、反共標語、金門景點。（圖／記者任以芳攝）

▲金門喊出「金廈防疫泡泡專案」，希望蔡政府研議可能性。（圖／記者任以芳攝）

對此，邱垂正指出，小三通是兩岸往來防疫重要的關口之一，政府暫停小三通是基於防疫以及尊重地方民意，恢復小三通的客運涉及到整體的防疫，地方民意、防疫量能於兩岸互動等諸多因素的考量，將由疫情指揮中心、交通部還有本會等相關機關共同進行評估，並在疫情受到有效控制後，逐步恢復正常有序的交流。

邱垂正進一步說，至於金門縣政府昨（10日）提出「金廈防疫泡泡專案」，因為涉及的層面很多，推動的前提仍然是疫情安全可控，需要進行疫情的分析與判斷。此外，「相關推動也涉及到兩岸的互動，目前的客觀條件尚不成熟。」陸委會也將持續與金門縣政府聯繫，了解地方需求，有關「金廈防疫泡泡專案」建議，將納入後續的評估參考，並積極研議。
 

ET快訊
部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視
獨／直擊微熱山丘上海門市　「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光
氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲
美股將上演「史上最慘烈崩盤」！專家警告：大規模經濟衰退來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重啟小三通？　陸委會：兩岸互動「客觀條件」尚不成熟

「秉持兩岸一家親」　李克強：繼續讓台胞分享大陸機遇

北京最終目標「兩岸必統一」　陸委會：台灣民意不接受

香港選制洗牌　李克強：始終堅持愛國者治港

陸人大「全票通過」港改選制　陸委會批：愛黨者治港

獨／直擊微熱山丘上海門市　「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

中國「兩會」閉幕　人大栗戰書：表達維護香港憲制秩序的決心

29歲「泡泡龍」累倒猝死！醫曝生前狀況：他臉色發黑食量變少

中國改香港選制　9條決定「即日起實施」全文曝光！

快訊／陸「2895：0」表決通過改香港選制！　現場爆如雷掌聲

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

重啟小三通？　陸委會：兩岸互動「客觀條件」尚不成熟

「秉持兩岸一家親」　李克強：繼續讓台胞分享大陸機遇

北京最終目標「兩岸必統一」　陸委會：台灣民意不接受

香港選制洗牌　李克強：始終堅持愛國者治港

陸人大「全票通過」港改選制　陸委會批：愛黨者治港

獨／直擊微熱山丘上海門市　「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

中國「兩會」閉幕　人大栗戰書：表達維護香港憲制秩序的決心

29歲「泡泡龍」累倒猝死！醫曝生前狀況：他臉色發黑食量變少

中國改香港選制　9條決定「即日起實施」全文曝光！

快訊／陸「2895：0」表決通過改香港選制！　現場爆如雷掌聲

知情人士：Google Pixel 5a 將於 6 月 11 日發表...含規格彙整

華碩ROG Phone 5系列首度兩色、三款同推！五大功能完整介紹

綠營民調「黨主席支持度11％」　連勝文笑：受寵若驚

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

戴珍珠照片太帥！威神V遭網拍盜用　新歌錄音難到懷疑人生

KID曝「吳宗憲想辭職」私下安撫：讓他繼續工作

超正愛女「4經紀公司搶簽約」　王彩樺鬆口女兒演藝動向！

胡一天甜吻新娘口紅沾滿嘴！《我的時代》婚禮浪漫收官

范少勳難得秀腿萌帥現身BALLY　買鞋注重「止滑」藏慘痛經驗

內衣只准穿白色！女校超扯校規曝　政府怒轟「侵犯人權」要修法

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」 陸外交部回應了

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

董娘PO文控老公不回家　害股價兩天暴跌19%

陸通過改香港選制　現場爆掌聲

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

泡泡龍猝逝！醫警告：別拿命換錢

59歲「台灣女孩」凌友詩：立法懲罰台獨！

蔡徐坤「微博轉發破億」　幕後推手「認造假」

更多熱門

相關新聞

「兩岸必統一？」　陸委會：台灣民意不接受

「兩岸必統一？」　陸委會：台灣民意不接受

陸全票通過「港改選制」　陸委會：愛黨者治港

陸全票通過「港改選制」　陸委會：愛黨者治港

海基會30年／兩岸交流「白手套」屢立功 卻因政局陷入存廢兩難

海基會30年／兩岸交流「白手套」屢立功 卻因政局陷入存廢兩難

李克強報告涉台三看點　強化主導性

李克強報告涉台三看點　強化主導性

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

關鍵字：

小三通陸委會金廈防疫泡泡專案

讀者迴響

熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

福原愛出遊高帥男起底！

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

激戰女學生被逼退伍！教官搬軍刑法嗆：沒規定

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面