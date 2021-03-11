重啟小三通？　陸委會：兩岸互動「客觀條件」尚不成熟

▲小三通暫停，衝擊金門觀光產業。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

重啟小三通是否有望？疫情指揮中心發言人莊人祥指出，研擬只要疫苗施打覆蓋率達60%以上，就會針對小三通復航進行討論。等不及評估，金門縣政府昨向蔡政府率先喊出，希望推動「金廈防疫泡泡專案」。對此，陸委會發言人邱垂正今（11日）指出，恢復小三通涉及各單位整體防疫考量，陸委會將與疫情中心、交通部研議，但「相關的推動也涉及兩岸互動，目前的客觀條件尚不成熟。」

疫情爆發後，小三通停駛衝擊相關觀光產業，金門縣政府以及來反兩岸台商、相關產業希望早日恢復皇。對此，莊人祥指出，國安團隊改組後，已著手兩岸復航的可能，研擬只要疫苗施打覆蓋率達60%以上，就會針對小三通復航進行討論。

▲金門喊出「金廈防疫泡泡專案」，希望蔡政府研議可能性。（圖／記者任以芳攝）

對此，邱垂正指出，小三通是兩岸往來防疫重要的關口之一，政府暫停小三通是基於防疫以及尊重地方民意，恢復小三通的客運涉及到整體的防疫，地方民意、防疫量能於兩岸互動等諸多因素的考量，將由疫情指揮中心、交通部還有本會等相關機關共同進行評估，並在疫情受到有效控制後，逐步恢復正常有序的交流。

邱垂正進一步說，至於金門縣政府昨（10日）提出「金廈防疫泡泡專案」，因為涉及的層面很多，推動的前提仍然是疫情安全可控，需要進行疫情的分析與判斷。此外，「相關推動也涉及到兩岸的互動，目前的客觀條件尚不成熟。」陸委會也將持續與金門縣政府聯繫，了解地方需求，有關「金廈防疫泡泡專案」建議，將納入後續的評估參考，並積極研議。

