日本經歷核災仍重啟核電　馬英九：台灣應借鏡以核養綠

▲日本311大地震。（圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

日本311大地震適逢10週年，2011年海嘯、地震導致東電福島第一核電廠爆發核災，重創福島縣。前總統馬英九表示，10年來，日本的能源政策由「全面廢核」轉為「重啟核電」，藉「以核養綠」提高再生能源占比，達成「核綠並存」的能源戰略目標，日本穩健務實的作法，非常值得借鏡。

馬英九11日在臉書指出，2011年日本福島核災發生後，54座核能機組全面停機，以進口大量天然氣取代核能發電。然而，「零核電」的結果造成鉅額貿易赤字，2011年至2015年日本對外貿易逆差超過40兆日圓 ，史上未有，捨棄核能後也導致電價高漲、民怨四起、產業外移， 嚴重衝擊國家經濟發展與社會安定。





▲311大地震引發巨大海嘯，重創東北與關東地區沿岸。（圖／路透）



馬英九提到，2012年日本毅然決定設立「原子能規制委員會」，制訂最嚴謹的審查程序重啟核電 ，安倍政府任內已重新啟動9座核電機組。最靠近311地震震央的宮城縣女川核電廠2號機，去年也通過審查並獲地方政府與議會同意重啟。

馬英九說明，日本政府認為在確保安全的大前提下，恢復核能發電是考量「穩定而廉價的電力供應」、「因應氣候變遷減碳承諾」、「降低能源進口依存度」這三個要求時，不可或缺的發電方式，因此在兼顧經濟效應、溫室氣體排放、能源穩定供應及安全的政策（3E+S）目標下，規劃2030年時的發電能源配比為再生能源22％～24％、核電20％～22％、天然氣27％、燃煤26％、石油3%，希望達成徹底的節能減碳、最大限度地開發再生能源與盡可能減少對核電的依賴 。



▲福島第一核電廠核子反應爐遭海嘯沖毀。（圖／路透，下同）



馬英九提及，日本放送協會（NHK）3月2日發布的民調指出，福島核災10年後，日本民眾有3%支持增加核電、29%支持維持目前比例、50%支持減少比例、17%支持完全廢除，贊成目前維持核電的民眾達到8成，主張完全廢核的民眾只有17%，顯示日本政府當前的能源政策與民意相符。

馬英九認為，台灣四面環海，地處颱風與地震帶，又屬獨立電網，無法像德國一樣向鄰國買電，99％以上的能源仰賴進口，與日本的狀況類似，他任內所提出的能源發展願景為，在「不限電、維持合理電價、達成國際減碳承諾」三大前提下，確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園的目標，這也日本目前的作法相近。





馬英九指出，馬政府在2009年就制定《再生能源發展條例》，積極推動再生能源，8年任內陸域風機從107部增加到327部，成長3倍；太陽能的裝置容量（非發電量），從3MW增加到900多MW，成長300多倍，當時從未以放棄核能為發展綠能的先決條件，而是核綠共生，也就是以核養綠。

馬英九提到，蔡政府上任後採取激進的全面廢核政策，訂出2025年完全廢核的「非核家園」願景，經濟部前年還喊出再生能源要達到全國發電占比25％的目標，但在政府重金投入下，太陽光電與風電的成長卻難以達標 ，2019年的再生能源發電占比成長到5.56%，但水情不佳，2020年的發電占比降為5.4%，凸顯再生能源「靠天吃飯」的不穩定性。

▲東京電力福島第一核電廠在311震災後爆發核災。（圖／達志影像）



馬英九批評，在各界質疑蔡政府能源政策，擔心缺電危機，呼籲重啟核電之時，總統蔡英文不顧2018年11月「以核養綠公投」過關的多數民意，又帶頭反對「重啟核四公投」，執意以綠電替代核能發電，而非火力發電，也難怪美國《華爾街日報》早在2015年7月就曾批評，若全面放棄核能，將是「臺灣選擇脆弱」（Taiwan Chooses vulnerability）。

馬英九強調，日本是重大核災事故的受災國，但十年來不但重啟核電不廢核，並制定出綠能、核能各占兩成的國家能源戰略，實現「以核養綠，核綠並存」的目標，「日本的經驗，非常值得我們借鏡，希望蔡政府能拋開意識形態的束縛，參考日本穩健務實的作法，給台灣一個多元合理、兼顧國家安全與國民健康的能源政策」。

▲日本經歷核災，仍重啟核電。（圖／路透）