南投幼兒五人制足球賽周六登場　參賽隊數成長50%

▲南投璉紅盃五人制幼兒足球賽周六登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣足球推廣已有更多幼苗發芽：「璉紅盃」五人制幼兒足球錦標賽將於13日（周六）登場，參賽隊數從去年7月首屆舉辦的25校41隊，增加到今年的31校62隊，規模成長超過50%，當天將在縣立體育場分設的15個足球場同步展開。

南投縣整府今天下午舉辦「南投縣110年璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽暨趣味嘉年華足球活動」記者會，由副縣長陳正昇主持；現場還邀請來自南投、埔里兩地的兩支娃娃足球隊現場比劃腳下功夫，只見小朋友們跟著球兒追趕跑跳、歡呼驚叫不斷，氣氛相當歡樂。

陳正昇指出，「南投縣足球培育發展中心」在台體大和璉紅實業贊助支持下，去年5月22日正式揭牌運作，並首次舉辦「ANGO南投盃幼兒足球趣味競賽」，迴響熱烈，帶起縣內足球運動風潮，因此縣府在婦幼節前夕配合教育部足球基層扎根計畫，擴大舉辦全縣五人制幼兒足球錦標賽暨趣味嘉年華活動。

陳正昇表示，今年有31所公私立幼兒園62隊參加，小朋友經過1年訓練，實力和技巧更上層樓，讓今年活動精采可期，也期許透過產官學合作，從幼兒園到國中階段扎根推廣，培養更多優秀足球員，為縣為國爭光。



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