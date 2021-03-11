韓國瑜回馬槍po鳳梨片634秒「犧牲農民」　陳其邁：售價比以前好

▲韓國瑜回高雄訪鳳梨伯父子。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜消失一陣子後，推出「韓先生來敲門」投身公益，近期關心鳳梨農，10日發布影片，他親自到雲林及高雄鳳梨田，大談鳳梨議題。韓國瑜強調不要把太多的政治、意識型態放進去，農民不應該作為政治鬥爭的犧牲品。對此，高雄市長陳其邁被問及時，撇談韓國瑜，強調政府、地方已經動起來全力合作幫助農民。

▲韓國瑜特地回高雄大樹關心鳳梨狀況。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

針對大陸3月起禁止輸入台灣鳳梨，引發政府和民間各種搶救行動。就連前高雄市長韓國瑜也不例外，他10日PO出長約10分34秒影片，標題寫下「一口鳳梨甜中帶酸，想到價錢令人心酸」，他先後到高雄大樹拜訪「大樹鳳梨伯」林益，與雲林古坑鄉崁腳村長吳勝村，傾聽農民心聲，並呼籲，不要把太多的政治、意識型態放進去，農民不應該作為政治鬥爭的犧牲品。他說，能拿得出力量的人，有權力的人真的要聽聽農民的心聲，拿出一套辦法出來。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，現任高雄市長陳其邁被問及韓國瑜又回高雄一事，他表示：「我們是即時在關心我們的農民，所以包括說今天的鳳梨價格，台北的拍賣價格，鳳梨大概是每公斤大概35塊、30塊以上，是比過去的價格來得好，政府也投入10億，在整個鳳梨產銷來做調節，跟開拓多元的鳳梨銷售市場，所以中國用這種非經濟因素，用這種非貿易常規來，不讓我們鳳梨出口，我覺得中國沒有吃到台灣的鳳梨，是中國的損失。」

陳提及：「前幾天市府也協助，準備要拓展到澳洲市場，三月高雄首選也會到新加坡做促銷，所以雞蛋不要放在同一個籃子，分散多元的國際市場，這個就是政府不管是中央地方大家合作正在做的事情，這個才是對農民實質最大的幫助。」

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