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韓國瑜挨批擱置截切場　鄭照新：邱議瑩狀況外、台農發大小眼

▲▼韓國瑜在臉書更新動態，前往鳳梨田，引發網友好奇未來動向。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜剛拜訪完高雄大樹鳳梨伯，今天就被爆料擱置高雄大樹冷鏈截切場計劃。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者黃巈禾／台北報導

大陸3月起暫停台灣鳳梨進口。民進黨立委邱議瑩11日在立法院經濟委員會質詢時爆料，本來農委會規劃在高雄大樹建置輸日的冷鏈截切場，但韓國瑜擔任市長期間不願和中央合作，造成計劃擱置。對此，過去曾擔任韓國瑜發言人、現為國民黨文傳會副主委鄭照新反擊，邱議瑩狀況外、台農發大小眼。

農委會主委陳吉仲11日出席立法院經濟委員會。對於鳳梨外銷問題，邱議瑩提到冷鏈的必要性，同時，她爆料，農委會規劃在高雄大樹建置輸日的冷鏈截切場，包裝冷鏈也符合日本輸出規格，本來台灣鳳梨可打進日本學校營養午餐市場，但該計畫遭韓國瑜政府擱置，目前陳其邁政府應該有強烈意願重啟該計畫。陳吉仲回應，台農發目前已展開跟大型冷鏈物流業者合作，高雄大樹的冷鏈截切場會再跟高雄市政府展開合作。

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,邱議瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲邱議瑩。（資料照／記者李毓康攝）

對於邱議瑩的指控，鄭照新在臉書表示，台農發來高雄勘查只有一次，而且是在韓國瑜上任前，韓國瑜上任後台農發就當沒這件事，不聞不問，邱議瑩反而自曝其短，凸顯台農發大小眼。

鄭照新指出，台農發根本是國家隊最失敗的案例，成立5、6年，外銷成績乏善可陳，還要依靠幾乎虧本的海空運補助去賣水果湊帳面數字，這次質詢只是想掩蓋台農發失敗透頂的事實，但拙劣的切入點反而再次提醒社會台農發失敗事實。

鄭照新提到，韓國瑜任內積極補助農會合作社有關冷鏈項目超過千萬，向中央爭取冷鏈補助更超過5千萬以上，邱議瑩全然不知，身為民意代表卻狀況外，有負選民託付。

鄭照新還說，韓國瑜任內積極帶頭行銷高雄農產，親自出國推銷，包括鳳梨在內的逐項高雄水果銷量出色，甚至創下新高，邱議瑩委員自曝其短，置陳其邁於何地？「請民進黨政府除了鳳梨補助的十億以外，雲林彰化是高麗菜的產出大宗，高麗菜價格危機也切莫失憶。」

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