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不只台灣鳳梨！　陸海關：今年退回15地56批農產品進口

▲▼重慶西部物流園海關人員對出口貨物的集裝箱進行驗封。（圖／CFP）

▲大陸海關總署表示，因應動物疫病和其他重大動植物疫情，今年加強對進口農產品的境外預檢。圖為重慶西部物流園海關人員，對貨物進行驗封。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

繼2月底宣布暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）後，大陸海關總署3月11日公布今年1到2月的海關檢疫情況。公告表示，因加強境外預檢，截獲「截獲檢疫性有害生物」年增率大增4成，已依法退回或銷毀15個國家和地區的56批進口農產品，取消33家企業輸華資質。

大陸海關總署表示，今年冬春季節，各類動物疫病早發、多發、高發，目前全球28個國家發生574起高致病性禽流感，年增長3.7倍，12個國家發生1253起非洲豬瘟，年增長1% 。另針對非洲豬瘟、高致病性禽流感、沙漠蝗等重大動植物疫情，海關已發布8份禁令公告、6份警示通報，涉及12個國家和地區。

為嚴防各類動物疫病輸入，公告表示，海關方面加強了進口動物境外預檢，嚴格源頭檢疫把關，確保進口種用動物安全衛生。在此之下，今年前2個月，大陸海關共截獲檢疫性有害生物172種、7942次，截獲次數年增率達40.41%。

根據通報，大陸海關組織專家對境外輸華水果企業展開影音檢查，撤銷了245家企業輸華資質，依據口岸截獲情況，向外方發出98份違規通報，依法退回或銷毀15個國家和地區的56批進口農產品，取消33家企業輸華資質。

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