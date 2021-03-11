接到佛心老闆早逝噩耗　她回顧臉書8年前動態淚憶：才43歲耶

記者楊庭蒝／綜合報導

人生中或多或少都有幾個人或幾件事，會給自己帶來很深刻的影響，是一輩子無法忘懷的。有名女網友在臉書上分享，自己相當幸運，在8年前剛出社會遇到一個好老闆，處處為員工著想，只是近日突然接到老闆離世噩耗，不禁在臉書上翻閱過往的美好回憶並感嘆說道，「為什麼Boss就這樣離開了，43歲還這麼年輕耶」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文回憶，老闆會一直幫員工謀福利，每個月一定會讓女性放生理假，三不五時就請吃下午茶、辦聚餐，生日還會買蛋糕慶祝，若遇到颱風天沒放假，也會自動提議放假，遇到要返鄉的員工也會提早半小時放人下班，更常常以各種名目來發額外的獎金。

原Po接著指出，儘管已經離開這間公司8年之久，但一直記得那段日子的快樂時光，當初離職公司還幫她餞行兩次，同事也餞行了一次，如果不是人生規劃，沒打算在台北久待，這家公司她願意待一輩子。在原PO附上臉書過往的動態截圖，字裡行間都可以看出對於老闆所做的一切，是相當感動與感謝。

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文章在短短3個小時內就引起網友熱議，有不少人表示，「好人總是不長命」、「讓他提早享福了」、「好好的老闆，真心覺得他好可愛」、「別人的老闆總是讓人不失望」、「帶人帶心的老闆 讓人不捨」、「功德圓滿！祝福他一路好走！」、「可能他來人間歷劫，人太好歷劫提早結束了」。