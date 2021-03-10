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人妻空等包裹40分鐘還挨罵　宅配員假日上班嗆「爬樓梯很累」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻9日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，遭假日上班的宅配員遷怒，明明接到電話就馬上跑到門口等待，結果不僅空等40分鐘，還莫名其妙挨罵，理由竟然是宅配員覺得自己假日上班很辛苦、爬樓梯很累，讓她超級傻眼。

▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

▲原PO收包裹卻遭宅配員遷怒。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，當天接到宅配員打電話來詢問有沒有人在家，接著就馬上把家門打開，並在門口等著，但等了將近20分鐘都沒有人來，心想或許等等就會有人按電鈴，結果直到40分鐘後才再次接到宅配員電話，而且口氣很差，甚至質問「有人在家按電鈴是不會開門嗎」，但她根本沒聽到電鈴響起。

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雙方經過確認，這才發現按錯電鈴了，原PO住在4樓，宅配員則以為是在5樓。然而，宅配員走下樓時，還在樓梯間一直罵「有人在家是不會開門嗎」，原PO這才火大大喊「大哥，我人就在4樓，地址也是寫4樓，你有必要態度這麼差嗎」，沒想到對方竟然回答「我很累啊，假日要上班送貨，還要爬樓梯很累」。

▲樓梯（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO聽到宅配員在樓梯間抱怨。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO傻眼表示，她知道宅配這個工作很辛苦，也聽其他宅配員抱怨過，畢竟沒時間休息、一天要爬很多樓梯的確非常累人，但這是他們自行選擇的職業，就應該知道這個職業的服務性質，「我覺得是人的問題，我也遇過其他宅配司機態度很客氣，但就這麼幾顆老鼠屎壞了整鍋粥。如果可以選擇，我都會選超商取貨，沒得選才會用物流宅配，反正各行各業都辛苦了。」

而這篇文章公開之後，不到一天就有超過2700名網友按讚分享，並紛紛留言表示，「這真的是看人，不是看公司」、「還好我遇到的都很好」、「真的要看司機，有的很好，有的還好」、「我遇見的司機都很客氣，應該是個人行為，不是所有司機都這樣，不過他們真的很辛苦，都是責任制的，看區域不看件數」、「大家將心比心吧」。

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