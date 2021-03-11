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樹葉爬滿會動的枸杞！她哈林搖閃避　網曝「密集恐懼症惡夢」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友11日在臉書「爆怨公社」PO文分享，和朋友一去抓寶可夢的時候，發現路邊的樹葉爬滿大大小小的紅色蟲蟲，以為是外來害蟲荔枝椿象，只好在步道上「哈林搖」閃避。不過，其他網友一看馬上給出答案，這其實是一種名為紅姬緣椿象的蟲，無毒也無害，卻是密集恐懼症者的惡夢。

▲ 台灣欒樹下的紅衫軍「紅姬緣椿象」 對人體無害免驚。（圖／新北市景觀處提供）

▲紅姬緣椿象。（圖／新北市景觀處提供）

原PO提到，前幾天趁著假日和朋友一起去散步、抓寶可夢，無意間看到一隻很紅的蟲停在樹葉上，於是走到樹葉堆拍照，和朋友討論後以為是荔枝椿象，嚇得趕緊跳出樹葉堆，「後來認真看了一下，才發現樹葉堆有滿滿大大小小的蟲，然後（我們）就在步道上哈林搖。」

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不過，網友們看完原PO的描述，馬上就知道紅色小蟲的真實身分，並紛紛留言開玩笑，「這是會移動的枸杞」、「野生枸杞，很可愛，無毒」、「枸杞的季節到了，趕快帶一些回家煮湯」、「我也看過，就一群密密麻麻聚在一起，密集恐懼症者的惡夢」。

也有熱心網友解釋，原PO遇到的紅色小蟲是紅姬緣椿象，無毒無害，每年2到5月就會出來吸樹汁，唯一的缺點就是常常一次出現一大群，看起來會人讓感到不舒服。

▲▼蟲蟲危機換現金！宜蘭每1荔枝椿象卵片，可換取5元。（圖／宜蘭縣動植物防疫所提供，下同）

▼▲荔枝椿象長這樣。（圖／宜蘭縣動植物防疫所提供）

▲▼蟲蟲危機換現金！宜蘭每1荔枝椿象卵片，可換取5元。（圖／宜蘭縣動植物防疫所提供，下同）

據了解，紅姬緣椿象體色呈現紅色或紅褐色，背部有黑色斑紋，與台灣欒樹是互利共生的關係，無攻擊性，雖然有臭味，但不會使人受傷，基於生態平衡考量，政府單位曾呼籲不要對紅姬緣椿象噴藥撲殺，這些小蟲每到春天和秋天總會大量出現，約一週後就會交配死亡。

至於荔枝椿象則是屬於外來種，剛孵化時也呈現紅色，若蟲時期體色紅艷具白色條紋，成蟲時期體色黃褐盾狀，喜好棲息於荔枝、龍眼等果樹上，腹部有特殊臭腺，在受到驚擾時會噴出臭液。若民眾看到類似的昆蟲，千萬不要用手去抓，以免接觸到皮膚造成過敏或灼傷。

▼密集恐懼症者慎入！紅姬緣椿象經常一次出現一大群。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣欒樹被成群的紅姬緣椿象爬滿包圍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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