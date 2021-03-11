觸電的預感！友人掏行動電源「3條電線都外露」　網嚇歪：求放過

▲看到這條充電線，網友紛紛幫喊「求放過」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

充電線是3C產品不可或缺的配件，不過很多人都曾遇過一個頭痛的情況，那就是用久了，外皮難免會有裂痕或破掉。就有一位男網友在臉書《爆怨公社》貼文「強者我朋友，到底要怎樣才放過這條充電線？」文中附上照片，只見友人的充電線破損不堪，其中一段電線還整個露出來，讓網友看傻「有買意外險嗎？」

這位網友文中貼出照片，只見朋友正用行動電源充著電，但使用的充電線讓他不禁呆了「到底要怎樣才放過這條充電線？」只見該條線的外皮看起來並非是容易裂化的橡膠，而是類似合金編織、更為強韌的材質，沒想到友人不僅用到整條線破破爛爛的，甚至接近充電處的一大段直接開花，看得到裡面紅、綠、白的電線。

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不僅接頭處電線外露，中間段也很不簡單，有的部分似乎已經分層，最外層的外皮還被網友形容為「第一眼以為是樹根」。照片一出，就有網友開玩笑「你朋友一定很純的客家人」，結果還引來客家人抗議「客家人路過……請不要隨意消費客家人，我們很省，但是該花的不會省！」

其他人紛紛哭笑不得，「那是快報廢的充電線，不是月老的紅線，該放手就放手好嗎」、「哪天電充到自己身上就悲劇了」、「搞得很像他的臍帶捨不得丟」、「你朋友保險是不是保很高」、「充電線：當時我害怕極了」、「應該頒個『終身奉獻獎』給那條充電線……太偉大了」、「這是他的小線線，扔了他跟你拼命！！！」不過，事後原PO也在文中用hashtag幫友人洗白「#我朋友馬上買了新的充電線」，請大家不用再擔心了。

▼友人已經買新的充電線。（圖／翻攝自爆怨公社）