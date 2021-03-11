經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

博愛座又見爭議！一名長髮正妹10日在臉書「爆怨公社」PO文表示，搭乘捷運時因為經痛坐博愛座，結果被一名阿姨嗆聲，「小姐妳滿55歲了嗎」、「博愛座是給65歲以上的人坐的」，讓她超級傻眼，「（告示牌）下面那句請優先禮讓給有需要的乘客是空氣嗎？」

▲博愛座爭議頻傳，有些人為了避免麻煩，寧願站著也不肯坐博愛座。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO提到，博愛座真的很容易發生爭議，日前她搭乘捷運時，因為經痛坐在博愛座上，當時正逢下班時間，一名阿姨上車之後，劈頭就對著她說「小姐妳滿55歲了嗎」，由於身體實在很不舒服，她便回答，「我生理期不舒服，需要我掏衛生棉給妳看嗎？」

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阿姨一聽隨即閉嘴不說話，就在原PO以為事情已經結束之時，阿姨居然在她快下車的時候大聲再嗆一句，「博愛座是給65歲以上的人坐的！」讓她聽完忍不住傻眼直呼，「活得久了不起？下面那句請優先禮讓給有需要的乘客是空氣嗎？」還不忘在文末建議相關單位取消博愛座，保留孕婦座位就好，「都中氣十足幹嘛跟痛經又心情差的人過不去？」

其他網友看完原PO的抱怨，紛紛留言力挺她，「是博愛座不是蓮花座，幹嘛搶著坐呢？」、「指著牌子問她哪裡寫65歲了」、「博愛座又不是老人座」、「替妳難過，我也有相同的經驗，後來就不敢坐博愛座了」。

還有一名網友留言感嘆，因為做完化療療程身體不舒服，上車看到有空位就會先坐，如果有老人上車再讓位，結果有一次起身讓位時，竟然被女乘客大聲嘲諷「我還以為妳是阿桑」，還一口氣說了3次，當下真的超無言。