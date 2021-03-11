　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

博愛座又見爭議！一名長髮正妹10日在臉書「爆怨公社」PO文表示，搭乘捷運時因為經痛坐博愛座，結果被一名阿姨嗆聲，「小姐妳滿55歲了嗎」、「博愛座是給65歲以上的人坐的」，讓她超級傻眼，「（告示牌）下面那句請優先禮讓給有需要的乘客是空氣嗎？」

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲博愛座爭議頻傳，有些人為了避免麻煩，寧願站著也不肯坐博愛座。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO提到，博愛座真的很容易發生爭議，日前她搭乘捷運時，因為經痛坐在博愛座上，當時正逢下班時間，一名阿姨上車之後，劈頭就對著她說「小姐妳滿55歲了嗎」，由於身體實在很不舒服，她便回答，「我生理期不舒服，需要我掏衛生棉給妳看嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿姨一聽隨即閉嘴不說話，就在原PO以為事情已經結束之時，阿姨居然在她快下車的時候大聲再嗆一句，「博愛座是給65歲以上的人坐的！」讓她聽完忍不住傻眼直呼，「活得久了不起？下面那句請優先禮讓給有需要的乘客是空氣嗎？」還不忘在文末建議相關單位取消博愛座，保留孕婦座位就好，「都中氣十足幹嘛跟痛經又心情差的人過不去？」

其他網友看完原PO的抱怨，紛紛留言力挺她，「是博愛座不是蓮花座，幹嘛搶著坐呢？」、「指著牌子問她哪裡寫65歲了」、「博愛座又不是老人座」、「替妳難過，我也有相同的經驗，後來就不敢坐博愛座了」。

還有一名網友留言感嘆，因為做完化療療程身體不舒服，上車看到有空位就會先坐，如果有老人上車再讓位，結果有一次起身讓位時，竟然被女乘客大聲嘲諷「我還以為妳是阿桑」，還一口氣說了3次，當下真的超無言。

ET快訊
經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴
前空姐潑汽油燒老公！　夫全身80%燒傷搶救中　
快訊／空姐才控婆婆咬人　今住家火警夫妻嚴重燒傷
翡翠水庫竟藏「台灣亞特蘭提斯」　庫底沉睡35年揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳梨「坐牢4年」人生逆轉！　曝下步億萬目標：能用筆賺誰想拿刀槍

小習慣決定生活樣貌！　培養「直覺判斷」讓做事更有效率

辣模青青戰酸民！　甩仙人跳醜聞後貼報案單：先告幾個比較嚴重的

經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴

阿嬤痛批孫女男友不單純！原因竟是那個多　網傻：到底經歷什麼

網紅鳳梨「小6被破處」　跟女大生羽球教練演SOD：姊姊不用教啊

翡翠水庫竟藏「台灣亞特蘭提斯」　庫底沉睡35年揭密

台灣50年大旱！未來2周降雨機率曝　達人分析「解渴機率」

3月脫單機率高！屬狗快告白、鼠對朋友超來電　12生肖運勢曝光

高斗車走下「雙馬尾正妹」　43秒超違和影片曝光！IG抖音起底

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

「愛她，不愛她的都到此為止」　莊凌芸媽媽悲痛：偶爾以為只是一場夢

鳳梨「坐牢4年」人生逆轉！　曝下步億萬目標：能用筆賺誰想拿刀槍

小習慣決定生活樣貌！　培養「直覺判斷」讓做事更有效率

辣模青青戰酸民！　甩仙人跳醜聞後貼報案單：先告幾個比較嚴重的

經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴

阿嬤痛批孫女男友不單純！原因竟是那個多　網傻：到底經歷什麼

網紅鳳梨「小6被破處」　跟女大生羽球教練演SOD：姊姊不用教啊

翡翠水庫竟藏「台灣亞特蘭提斯」　庫底沉睡35年揭密

台灣50年大旱！未來2周降雨機率曝　達人分析「解渴機率」

3月脫單機率高！屬狗快告白、鼠對朋友超來電　12生肖運勢曝光

高斗車走下「雙馬尾正妹」　43秒超違和影片曝光！IG抖音起底

不需更換整支手機！蘋果新維修方案拯救iPhone 12後玻璃破碎

台灣美國商會新任執行長　魏立安接任

炒泡麵＋半熟厚蛋！高雄深夜美食　熱壓吐司酥脆、咬下爆起司瀑布

「藝人上節目都在瞎扯」把觀眾當白痴！　曹西平長文揭娛樂圈黑暗

鳳梨「坐牢4年」人生逆轉！　曝下步億萬目標：能用筆賺誰想拿刀槍

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

台南、高雄接連發生槍擊案　陳家欽：不能因個案就認為台灣治安不好

議員爆警拿承諾書要「小弟」保證不尋仇　方仰寧：絕不會下這種指示

艾德里奇確定離開馬刺　最快下禮拜就會被交易

王定宇稱「從沒打卡表示人在哪」　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

黃家後代被判拆屋　爭議點曝光

玻璃擦太乾淨　害外送員一頭撞上

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

3月脫單機率高！屬狗快告白、鼠對朋友超來電

更多熱門

相關新聞

宅配員嗆爬樓梯累　她等40分鐘還挨罵

宅配員嗆爬樓梯累　她等40分鐘還挨罵

一名人妻9日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，遭假日上班的宅配員遷怒，明明接到電話就馬上跑到門口等待，結果不僅空等40分鐘，還莫名其妙挨罵，理由竟然是宅配員覺得自己假日上班很辛苦、爬樓梯很累，讓她超級傻眼。

兒拒補數學…老公嗆「送去做工好了」她氣炸

兒拒補數學…老公嗆「送去做工好了」她氣炸

男學生坐公車博愛座　台北女嗆「好孕胸章」沒用

男學生坐公車博愛座　台北女嗆「好孕胸章」沒用

女蹲書局「拆蠟筆包裝」！下秒全撒地還斷掉

女蹲書局「拆蠟筆包裝」！下秒全撒地還斷掉

氣質妹捷運脫口罩吃水果　網見側顏風向大轉

氣質妹捷運脫口罩吃水果　網見側顏風向大轉

關鍵字：

爆怨公社博愛座

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

江宏傑公司華研怒提9點反擊：太可惡

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

搭機驚見「女神級空服員」！逆天長腿超犯規...IG曝光

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面