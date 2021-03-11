造句練習「不僅…還…」差點毀清白！人父3白眼：還好有檢查

▲差點連老師都知道爸爸看手機都在看……。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友真的是太「促咪」了啦！有位爸爸日前在臉書《爆怨公社》貼出孩子的回家作業，結果他在檢查造句練習的時候，赫然發現自己不僅成為主角，形象還大受損，忍不住翻了3個大白眼，「#還好他老子有檢查作業習慣」、「#不然以後不敢踏入校園」，造句讓其他網友也笑翻「小孩出賣系列。」

這位爸爸貼出一張照片，只見第1題要以「不僅……還……」來造句練習，小朋友則是寫下「爸爸不僅看手機，還再（在）手機裡看美女。」這一句讓原PO無言以對，只能用「…………」表達自己無奈的心情，接著還hashtag「#還好他老子有檢查作業習慣」，慶幸一切都還來得及救，「#不然以後不敢踏入校園」，最後還不忘揶揄小孩是「#造句神童」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO慶幸自己都會檢查小孩的作業。（圖／翻攝自爆怨公社）

有趣的是，不只爸爸成為主角，第2題以「一掃而空」練習造句中，小朋友寫下「媽媽把我的電動一掃而空」也讓網友笑翻，「爸爸手機裡的美女將身上的衣服一掃而空」、「還好沒造這樣的句……爸爸不僅帶美女回來，還把她的衣服一掃而空。」

看到貼文後，其他人則是紛紛留言，「還好是老子檢查作業，不是老娘」、「跟我們班出賣他爸的一樣耶XD」、「媽媽檢查到你就慘了」、「不敢跟媽媽說的，全寫出來惹」、「通常老師都會知道很多家裡的秘密」、「誠實的孩子，前途一片光明」、「心裡話，爸爸媽媽要注意，笑開懷啊我。」