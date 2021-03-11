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【廣編】「高顏值」土司配上義大利迷人榛果可可醬　令人享受的「新感覺」滋味

▲▼土司,統一,輕食新時尚,新感覺,可可夾心,夾心土司。（圖／統一新感覺提供）

▲新感覺可可夾心從用料到製程都別出心裁，與美味不妥協。

圖、文／統一新感覺提供

2021年的春季，新感覺自3/12(五) 10:00 開始，推出限時一週的LINE樂兌活動，分享給新感覺的愛好者們，讓大家能透過「新感覺可可夾心」，擁有輕食新時尚，創造出自己獨享的「新感覺」體驗。

與美味不妥協，新感覺可可夾心從用料到製程都別出心裁，餡料採專屬設備製作，透過十多年經驗的師傅們監製，犀利且俐落的工序，精打細算內餡的打發處理，才能掌控住滑順的口感。另外，分毫不差的轉動速率與攪拌秒數，拌出口口濃郁，讓你我能從舌尖上探索出優雅可可香氣，絲滑甜而不膩的口感，每個步驟皆相當重要與講究，確保製作過程中的好品質，只為了帶給大家更加純粹的美妙滋味。

「新感覺」夾心土司系列最迷人之處，就是能讓吃完還保持「高顏值」的食用體驗，輕巧的包裝、不沾手的封邊設計，不管想吃鹹的還是甜的都有對應的選擇，隨時隨地由自己的心情做決定，除了新感覺可可夾心外，還有雞蛋沙拉、草莓夾心、花生夾心與區域限定的鮪魚沙拉，都會生活忙碌的你我，就用新感覺解決想隨時補充輕食又不用擔心吃太多，每天都能變換不同的選擇新感覺。

※新感覺LINE樂兌活動-「保持時尚新秘訣 每天來點新感覺」
※活動期間：2021/3/12 10:00- 3/18 22:59
※請搜尋LINE官方帳號「統一PECOS」了解更多

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關鍵字：

土司統一輕食新時尚新感覺可可夾心夾心土司

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