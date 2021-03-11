美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

▲美印太司令稱解放軍6年內將攻台。（組圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美軍印太司令戴維森（Admiral Phil Davidson）日前在參議院軍事委員會上透露，大陸或在6年內片面改變海峽現狀，預測解放軍攻台時間表。對此，大陸外交部發言人趙立堅10日在記者會上表示，美方一些人不斷借台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質上是為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口。

▲美軍印太司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

此前，戴維森在美國參議院軍事委員會上建議，有鑒於大陸在亞太地區的影響力及軍事實力日益增長，美軍應增加海空及地面部隊的遠程精準射擊武器，同時，美軍需沿日本、台灣、菲律賓等「第一島鏈」增加陸上武器，光是2020財政年度就有4.08億美元的需求，2023年至2027年則需要29億美元。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

對此，趙立堅認為美國是藉台灣議題，替增加軍費、擴張軍力及干涉亞太地區事務尋找藉口。趙立堅呼籲，「美方應摒棄冷戰零和思維，客觀、理性看待中國發展和國防建設，多做有利於中美互信和地區和平穩定的事。」

外界分析，戴維森的發言大概率是為了在美國國會聽證會上，使其預算能順利通過，再加上美國總統拜登及政府官員並未出現類似言論，主要還是美軍透過把未來情勢做「做壞打算」，以爭取足夠軍費及時間應對。