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陸人大「全票通過」港改選制　陸委會批：愛黨者治港

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／台北報導

大陸全國人大十三屆四次會議11日閉幕，會上以2895票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案，現場響起熱烈掌聲。對此，陸委會發言人邱垂正今（11日）指出，「中共推行愛國者治港，其實是愛黨者治港，這樣的做法，將受歷史人心的嚴格檢視。」

表決通過後，官媒《新華社》曝光「9條決定」全文，後續將由人大常委會討論，對香港基本法附件一、二進行修改，並由港府配合修訂本地法例。重點內容包括，將香港選委會成員，從1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5界別，將立法會議員從70人增至90人，設立候選人資格審查制度等。按香港特首林鄭月娥說法，完善工作將在12個月內完成。

▲▼陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

對此，邱垂正指出，「中共推行愛國者治港，其實是中國共產黨直接治港，也就是所謂的愛黨者治港，最終將招歷史以及人心的嚴格檢視。」我們要呼籲相關各方應該停止，蠻橫打壓香港的民主自由，致力於維護香港的高度自治，兌現對港人的承諾。

另外，有200名香港公務人員拒絕簽署「效忠宣言」，可能因此遭解職。對此，邱垂正表示，「公務人員忠於職責是天經地義，拒絕助紂為虐是人之常情。」相關執政者一方面背離「港人治港」高度自治的承諾，傷害香港民眾自由民主法治等基本權益，一方面又要公務人員白紙黑字宣誓表中，這樣的雙重標準令天下人不敢苟同。

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