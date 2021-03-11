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緬甸1日爆7死！部隊「無差別掃射」示威者爆頭亡　恐怖逃竄片曝光

▲緬甸11日再爆槍響至少7死。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸安全部隊11日再朝反政變示威者開槍，外傳現已至少7人喪命，包括中部城鎮棉因（Myaing）6人及最大城仰光1人。此外，推特更流傳一名男子遭到爆頭傷勢嚴重，躺在血泊中死去。

路透報導，緬甸中部棉因鎮出現嚴重血腥鎮壓行動，多名安全部隊成員朝示威群眾開槍掃射，造成多人死亡，在場民眾事後協助搬運多具遺體至醫院，相關人員現已證實當地至少有6人喪命，且另有多人傷重性命垂危。在最大城仰光的北達貢區（North Dagon），一名示威者傷重不治。

依據新加坡媒體亞洲新聞台記者接獲的消息，目擊者稱，警方在一所僧院逮捕多名年輕人，正當其他人前往警局要求釋放的路途中，警方無預警朝人群連續開槍掃射。

國際特赦組織稍早公開指責緬甸軍方對抗議群眾使用致命武器。該組織危機應對負責人馬里納（Joanne Mariner）指出，儘管軍方策略了無新意，但他們的「殺戮行為」從未直接呈現在大眾眼前，「如今執迷不悟的指揮官已捲入觸犯反人道罪行，他們的軍隊部署和謀殺手段已公諸於世。」

該組織針對2月28日至3月8日期間所拍攝的55段影片進行分析，範圍涵蓋南部土瓦鎮（Dawei）、第2大城曼德勒（Mandalay）、毛淡棉市（Mawlamyine）、摩尼瓦鎮（Monywa）、丹老市（Myeik）、密支那市（Myitkyina）及仰光。結果顯示，武裝安全部隊顯然正實施有計畫、系統性的戰略，包括致命武器使用的頻率增加，且警方經常被目擊在各大城市地區無差別進行實彈掃射，多起案件屬於法外處決。

在11日爆發死亡事件之前，非營利人權團體「援助政治犯協會」（AAPP）統計，自軍政府2月1日奪權以來，已有2000人被捕，累計60多名示威者死亡。

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