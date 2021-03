緬甸1日爆7死！部隊「無差別掃射」示威者爆頭亡　恐怖逃竄片曝光

▲緬甸11日再爆槍響至少7死。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸安全部隊11日再朝反政變示威者開槍,外傳現已至少7人喪命,包括中部城鎮棉因(Myaing)6人及最大城仰光1人。此外,推特更流傳一名男子遭到爆頭傷勢嚴重,躺在血泊中死去。

路透報導,緬甸中部棉因鎮出現嚴重血腥鎮壓行動,多名安全部隊成員朝示威群眾開槍掃射,造成多人死亡,在場民眾事後協助搬運多具遺體至醫院,相關人員現已證實當地至少有6人喪命,且另有多人傷重性命垂危。在最大城仰光的北達貢區(North Dagon),一名示威者傷重不治。

依據新加坡媒體亞洲新聞台記者接獲的消息,目擊者稱,警方在一所僧院逮捕多名年輕人,正當其他人前往警局要求釋放的路途中,警方無預警朝人群連續開槍掃射。

Myaing POKOKKU, Myanmar, around 11:30 am at least 6 people were killed by junta terrorist while cracking down the protest today( 11.03.2021).

JUNTA BESIEGING#WhatsHappeningInMyanmar #Mar11Coup pic.twitter.com/SooBZJY7zY