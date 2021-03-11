緬甸再傳前執政黨幹部慘死！美制裁緬軍子女列黑名單　聯合國譴責

▲緬示威者穿戴翁山蘇姬面具，反抗獨裁政府，要求釋放民主領袖 。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

緬甸由翁山蘇姬主導的「全國民主聯盟」（National Democracy League）中，官員紹密林（Zaw Myat Linn）9日凌晨在仰光被捕，於拘留期間喪生。聯合國安理會發表聲明譴責政府武力鎮壓，美國華府同時制裁領袖兒女，望能阻止政變日漸嚴峻。

「緬甸政治犯協會」（AATP）早前發出聲明，證實紹密林死訊，強調死因雖未公布，但其身上多處傷痕透露遭軍警「法外處決」可能性。紹密林妻子向《自由亞洲電視》悲痛形容，「他的致命傷應該是子彈貫穿腹部，肚子上有個明顯開放性傷口，使他臟器外露，連腸子都露出一大截。」

紹密林生前為民主聯盟中階成員，同時任職一間以「知識脫貧」為旨的職業學校校長，受到緬甸學生極大尊崇與愛戴。紹密林早前透過臉書直播時提到，「我鼓勵所有緬甸民眾，日以繼夜、無畏生死，一同反抗獨裁政府……我們要告訴全世界，緬甸人民渴望民主自由，我們把它當作生命中最寶貴的事。」

紹密林的死已是自2月1日緬甸政變以來第2名喪命的民主聯盟幹部。此前，仰光民主領袖金貌拉（Khin Maung Latt）6日被收押，並於同日在獄中被折磨身亡。

▼58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」（NLD）的幹部，於6日遭緬甸軍警逮捕，7日死亡。（圖／路透）

聯合國安理會（Security Council）10日發表聲明，譴責緬甸軍方使用暴行鎮壓包括婦女、孩童、學生在內的和平示威者。安理會表示，「我們對醫護人員、公民社會、公會人員、媒體記者表達深度關切，強烈要求立即釋放被任意拘留的所有人」，並強調現正密切關注局勢。但因常任理事國中國和緬甸為傳統盟友，加上俄羅斯、印度、緬甸等國家的反對，安理會無法正面指認此事件為「政變」，或直接提出國際警告。

《路透社》10日報導，美國財政部表示，將制裁軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）的兩個小孩：昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon），以及他們所掌控的6家企業。緬甸公民團體早前於1月透露，敏昂萊長期濫用權力和國家資源幫助子女事業。

緬甸政變如今邁入第2個月，仍有數千名示威者日日上街反抗軍政府。截至10日，超過2000名示威者因政治因素被捕，死亡人數也攀升至逾60人。日前因跪求警方停止射殺而撼動國際的修女努唐 （Ann Rose Nu Tawng）悲痛表示，她所主導的密支那診所裡，每日不斷地送來中彈、爆頭、斷手斷腳的傷患，其中包括許多10多歲的孩子們，「但眾人卻在街頭上、我的診所裡血流成河。」

更多相關新聞

►緬甸修女「下跪磕頭」求放過 警下秒朝她身後開槍！示威者爆頭亡

►恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭 網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

►緬甸軍令竟是「開槍打死人民」 他抗命逃亡印度！驚喊：不想回去

▼ 緬甸45歲修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）向全副武裝的多名員警雙膝下跪。（圖／路透）

▼緬甸軍事政變，示威者上街頭抗議遭軍隊血腥鎮壓。（圖／路透）

聽Podcast掌握國際局勢