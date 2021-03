恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

記者張寧倢/編譯

緬甸軍政府對反政變示威進行血腥鎮壓,維安部隊在3日直接以實彈掃射,造成38人喪生,其中一名19歲的緬籍華裔正妹在抗議前線爆頭慘死。如今,卻有消息傳出,當局軍警闖入墓地,未經家屬同意挖掘她的棺木,一段被認為是「盜墳影片」曝光之後,許多網友發出嚴厲譴責,而官方目前仍未對此作出回應。

緬甸19歲的華裔少女鄧家希(Ma Kyal Sin,華語名Deng Jia Xi)在3日的示威活動中遭子彈射中頭部,當場血流不止,到院時已經回天乏術,生前穿著寫有「一切都會好的」(Everything will be OK)字句的黑色上衣,在街頭抗爭的照片與故事被廣為流傳。據悉,鄧家希隨身攜帶一張血型識別證,更在遺言中表明若自己不幸犧牲,將會進行器官捐贈,「請讓我捐出身軀救更多人。」

鄧家希於緬甸反政變示威中遭遇維安部隊掃射,不幸慘死。

鄧家希的遺體已經由家屬安葬,各國網友紛紛發文哀悼,希望她能一路好走。然而,現在卻外傳,緬甸軍警於5日晚間竟無端闖入墓地,在未經家屬同意的狀況下,挖掘鄧家希的亡墳,據傳是「盜墓現場」的影片與照片目前也在網路上瘋傳。有部分網友指出,警察除竊取了鄧家希的遺體之外,連殯葬人員也一併被帶走,希望大家能為她伸張正義。

鄧家希被指慘遭緬甸軍警強行開墳。

馬來西亞《中國報》報導提及,緬甸當地網站指出,軍警於5日下午5時乘坐1輛軍車與6輛警車抵達後,立刻封鎖墓地出入口,接著便打開了鄧家希的棺木,直到晚間8時所有人員才離開現場。《緬甸資訊網》當天也指出,有軍警將對鄧家希開棺驗屍的消息。迄今,家屬與緬甸軍政府仍然未對此作出回應,也無法確定遺體是否已經被帶走。

This action is totally unacceptable & also an unforgivable action to our Chinese people. We heard that the undertakers were also taken by the police.

Please Stand up for Justice of Kyal Sin (Dèng Jīa Xī).@freya_cole @poppymcp @cape_diamond @cnni#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/hyq0NAJlPN