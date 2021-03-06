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恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府對反政變示威進行血腥鎮壓，維安部隊在3日直接以實彈掃射，造成38人喪生，其中一名19歲的緬籍華裔正妹在抗議前線爆頭慘死。如今，卻有消息傳出，當局軍警闖入墓地，未經家屬同意挖掘她的棺木，一段被認為是「盜墳影片」曝光之後，許多網友發出嚴厲譴責，而官方目前仍未對此作出回應。

緬甸19歲的華裔少女鄧家希（Ma Kyal Sin，華語名Deng Jia Xi）在3日的示威活動中遭子彈射中頭部，當場血流不止，到院時已經回天乏術，生前穿著寫有「一切都會好的」（Everything will be OK）字句的黑色上衣，在街頭抗爭的照片與故事被廣為流傳。據悉，鄧家希隨身攜帶一張血型識別證，更在遺言中表明若自己不幸犧牲，將會進行器官捐贈，「請讓我捐出身軀救更多人。」

 

▲▼鄧家希於緬甸反政變示威中遭遇維安部隊掃射，不幸慘死。（上圖／翻攝Twitter@HNwayoo、@SongMyanmar；下圖／路透）

▲▼緬甸19歲的華裔少女鄧家希生前穿著「一切都會好的」的黑色T恤，為爭取民主自由而奮鬥。（圖／路透）

鄧家希的遺體已經由家屬安葬，各國網友紛紛發文哀悼，希望她能一路好走。然而，現在卻外傳，緬甸軍警於5日晚間竟無端闖入墓地，在未經家屬同意的狀況下，挖掘鄧家希的亡墳，據傳是「盜墓現場」的影片與照片目前也在網路上瘋傳。有部分網友指出，警察除竊取了鄧家希的遺體之外，連殯葬人員也一併被帶走，希望大家能為她伸張正義。

▲▼鄧家希被指慘遭緬甸軍警強行開墳。（圖／翻攝自推特／@MikeBob42922358）

▲鄧家希被指慘遭緬甸軍警強行開墳。（圖／翻攝自推特／@MikeBob42922358）

馬來西亞《中國報》報導提及，緬甸當地網站指出，軍警於5日下午5時乘坐1輛軍車與6輛警車抵達後，立刻封鎖墓地出入口，接著便打開了鄧家希的棺木，直到晚間8時所有人員才離開現場。《緬甸資訊網》當天也指出，有軍警將對鄧家希開棺驗屍的消息。迄今，家屬與緬甸軍政府仍然未對此作出回應，也無法確定遺體是否已經被帶走。

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