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太窮被分手！18歲學生怒殺訂婚女友再焚屍　真相曝光超綠

記者黃翊婷／綜合報導

泰國彭世洛府（Phitsanulok）18歲學生與19歲女友康瑤原本論及婚嫁，沒想到卻被女方家人一直嫌棄貧窮，兩人因此發生爭吵，他不滿女友提出分手，一氣之下便將人勒斃，再帶到森林棄屍、焚毀；事後因為心中內疚，加上家人苦勸，他才主動出面向警方自首。

▲屍體,大體,命案,死亡。（圖／取自免費圖pixabay）

▲男學生在爭吵過程中，失手勒斃女友。（示意圖／取自免費圖Pixabay，與本案當事人無關，下同）

根據《Thai Examiner》報導，警方並未透露涉案男學生的全名，他與死者康瑤（Jularat Kongkaew）曾經是同學，兩人交往多年，感情一直很穩定，甚至一度訂婚，但是女方親友對兩人的關係並不看好，還頻頻嫌棄他家境貧窮，無法負擔婚禮的費用，兩人的關係也因此變得緊張起來。

更糟糕的是，康瑤後來在當地一間購物中心找到工作，也發展出另一段戀情。男學生發現女友劈腿之後，氣得衝去找對方理論，沒想到失手將人勒斃，最後乾脆心一狠，利用爺爺的貨車將遺體載運到5公里遠的森林棄置，再放火焚燒。

▲▼打火機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男學生還點火燒毀遺體。

康瑤的家人在2月27日發現她整夜未歸，也聯絡不上人，於是趕忙報警。起初警方毫無頭緒，直到3月9日有民眾報案在某處森林裡發現一具焦黑的女性遺體，經過比對鑑定，確認這具遺體就是失蹤多日的康瑤，案情才終於有所突破。

而男學生行凶後心生愧疚，加上家人苦苦勸說，躲藏多日後，最終還是主動向警方自首。據了解，男學生的爺爺、奶奶雖然真的很窮困，也知道做錯事應該要接受懲罰，但還是十分心疼孫子的遭遇，現階段仍在拚命籌錢尋求保釋的機會。

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