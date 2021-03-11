311大地震10週年！日本各地舉辦追悼活動　全國默哀

▲日本民眾悼念311大地震的罹難者。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

311大地震屆滿10週年，天皇德仁與皇后雅子出席了在東京舉辦的官方追悼儀式，日本各地則舉辦了追悼與默哀儀式，在重災區也能看到許多受災戶重返現場悼念罹難親友。德仁天皇表示，10年前的日本東部發生強震，同時引發巨大海嘯，導致2萬人不幸罹難，不僅如此，福島也發生核災，深深重創日本。

▲▼儘管311大地震已經過去10年，思念之情仍未減退。（圖／路透）



在災情最為慘重的福島、岩手以及宮城，可以看到民眾紛紛回到家鄉哀悼，更有人帶著花束到當初親人失蹤的海邊進行追悼。下午2時46分，也就是當初地震發生的時間，各地民眾不約而同雙手合十並閉上眼睛祈禱，一同悼念10年前不幸罹難的死者與至今仍找不到屍骨的失蹤者。

宮城縣石卷市的死傷最為慘重，罹難人數高達3971人。10年前的3月11日，有許多災民看到不斷湧進的海嘯，紛紛拚了命逃到日和山上的高崗，如今，10年過去了，當初的災民們紛紛回到這裡追悼罹難者。從日和山上往下看可以看到石卷市沿岸地區，倖存者不禁難過表示，每當看到生活一輩子的家園就這樣毀於一旦，都會悲從中來。

▲▼日本全國默哀。（圖／路透）



儘管311大地震已經過去10年，但目前仍有4萬1241人被迫離開家鄉避難，住在臨時居所，當中大部分都是來自福島的災民。根據《每日新聞》報導，福島縣至今仍有7個市町村因核災事故封鎖，共337平方公里的土地無法居住，這些災民更是不敢想什麼時候才能回家。

▲民眾哀悼罹難者。（圖／路透）



▲▼民眾帶著花束到親友失蹤的海邊。（圖／路透）



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