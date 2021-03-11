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憶311大地震　他親睹「海嘯吞沒未婚妻」！自責：抱歉無法保護妳

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本大地震屆滿10週年。圖為當年海嘯入侵畫面。（圖／路透）

文／中央社

日本311大地震屆滿10週年，今年38歲的岩手縣陸前高田市政府職員阿部將人，10年前眼睜睜看著未婚妻被海嘯吞沒，並在之後一段時間，不斷地自責為何無法保護未婚妻。

日本讀賣新聞報導，阿部將人跟未婚妻、當時29歲的伊藤壽江，本來要在311大地震的隔月登記結婚，沒想到這份結婚登記書最後無法遞出。

阿部回憶10年前的今天說，在強烈搖晃的大地震後，跑到市政府前的公園時，聽到不知道誰喊叫的聲音，「海嘯已經越過防波堤，快逃啊」。

阿部隨即跑到4樓高的市政府頂樓避難，未婚妻則跑到隔壁3樓高的市民會館。沒想到，站在市政府頂樓的阿部，就眼睜睜看到黑潮吞沒市民會館。

大約在海嘯侵襲半個月後，伊藤的遺體被找到，阿部對著遺體道歉說，「沒辦法保護妳，抱歉」。

阿部跟伊藤是在職員聚餐時認識。阿部說，伊藤是擁有很棒笑容的人，兩人交往一段時間後，他在2010年求婚，「讓我一直守護著妳」；伊藤回覆說，「請多多指教」。

不過，一場海嘯奪走未婚妻的性命後，阿部多次自責「為什麼無法保護她」、「當時把她帶到市政府避難就好了」。

沮喪難過的阿部認為，失去伊藤，自己也沒有繼續工作的理由，甚至也有想跟隨伊藤而去的念頭。

不過，阿部心想，失去心愛的人不是只有自己，「每一位活下來的同事都是強忍悲痛持續工作，不該只有自己在叫苦」，所以繼續負責調查街上翻覆車輛所有人等工作。

阿部5年前跟伊藤的好友結婚，兩人是因為伊藤結緣，並在向伊藤雙親報告兩人將結婚的事後，得到伊藤雙親的祝福。

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