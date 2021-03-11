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【廣編】麥卡倫紅色風暴來襲！全台首間The Macallan RED Collection Bar限定開張

▲▼麥卡倫,威士忌,酒吧,新光三越。（圖／麥卡倫提供）

▲今年3/4~5/10，麥卡倫在台北信義區新光三越A9館打造為期82天的「麥卡倫The Macallan RED Collection Bar」，讓人沉醉在復古英倫老時光。

圖、文/麥卡倫提供

麥卡倫甫在2020年推出的「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列，是史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，也讓更多人認識「麥卡倫紅」的歷史文化起源。今年3/4~5/10，麥卡倫在台北信義區新光三越A9館打造為期82天的「麥卡倫The Macallan RED Collection Bar」，讓人沉醉在復古英倫老時光，現場販售麥卡倫各式逸品，包括「麥卡倫Double Cask雙雪莉桶12/15/18年」、「麥卡倫Estate莊園大麥單一麥芽威士忌」、及全台首賣的「麥卡倫典藏系列Folio 6」，每週末會抽出幸運者品酩珍稀逸品，也將與信義區旗艦餐廳推出麥卡倫套餐和精彩活動，形成新一波麥卡倫紅色風暴。

「麥卡倫The Macallan RED Collection Bar」以「麥卡倫紅」的色彩概念貫穿空間設計，而在新光三越A9首賣的「麥卡倫典藏系列Folio 6」，為快閃期間最大的亮點之一，該酒款的問世，為紀念麥卡倫在1970、1980和 1990年代成功拓展知名度的廣告文宣，預計每年推出一冊，計畫共推出24冊，目前推行到第6冊，預計於2021/3/18（四）於台灣首賣。

快閃店每日提供限量麥卡倫Double Cask雙雪莉桶12年讓現場消費者體驗，假日也會抽出幸運者品酩「麥卡倫Masters Series Decanters絢儷系列– M Black」、「麥卡倫紫鑽12年」、「麥卡倫Edition No.6」等限量特殊酒款。新光三越信義A9館3樓小後苑Backyard Jr.更與麥卡倫合作推出麥卡倫專屬套餐及優專！消費者能透過Accupass線上報名一系列「麥卡倫品酩會」，將會在A9館4樓WildWood、7樓初魚 鮨等旗艦餐廳，品味不同料理風格與麥卡倫的味蕾感動。

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