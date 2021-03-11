科技部升格7年將組改　吳政忠證實改為「國家科學及技術委員會」

▲科技部長吳政忠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

科技部長吳政忠11日表示，科技部組改方向會改為國家科學及技術委員會，編制不會大變動，只是名稱微調，像是「司」會改為「處」，同時已建議行政院把數位發展部跟科技部的組改一起考量。這也是科技部自2014年3月3日升格後，短短7年就從「部」改制為「會」。

吳正忠11日赴立法院教育及文化委員會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委李德維、時代力量立委王婉諭質詢關注科技部改組進度、預算影響以及未來跟數位發展部的關係。

吳政忠表示，科技部目前有在準備組改，科技部前身是國家科學委員會（國科會），未來如果要轉型為委員會，應該會朝向「國家科學及技術委員會」發展。但是組織編制不會有太大變化，只是現在的司可能改為處。

吳政忠指出，未來的數位發展部會比較有執行力，已經建議行政院把數位發展部跟科技部組改一起考量，現在科技預算每年約新台幣1100億元，其中600億元是一般施政預算，其他則是五加二產業創新計畫跟數位國家經濟等。

吳政忠說明，科技部未來改為國家科學及技術委員會後，預算架構與目前相比不會變化太多，科學園區以後應該還是委員會的業務範圍。

吳政忠強調，科技部現在有幫忙行政院審議其他部會的科技計畫，目前是由科技部跟科技會報辦公室做整體科技預算審議跟分配，未來也會是相同模式。

吳政忠也說，科技部現在是部會，外界有人質疑「球員兼裁判」，以後如果改為委員會的形式，可以更能發揮溝通協調的角色。

事實上，科技部的前身為1959年成立的行政院國家科學委員會，一般簡稱「國科會」，國科會在2014年3月3日升格為科技部，沒想到在短短的7年就從「部」改為「會」，依照行政院架構，「部」跟「會」都是二級機關。

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