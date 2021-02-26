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在韓國做一名高敏感男！韓最大網路書店5星評價　素人作家引領讀者進入內心世界

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

▲處在一個講求群體、效率、快速發展的大眾社會下，身為一個高敏感族著實不容易。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近日，藝人隋棠在自己的臉書，細細闡述家有高敏感兒的心路歷程，在親子群組引起不小的討論與迴響。近年，隨著性別印象的鬆綁，坊間引進愈來愈多關於「高敏感族」的研究，不少意見領袖亦為自己與他人發聲，期盼社會不再把陽剛、柔弱等特質套在特定性別上，而該接納每個人與生俱來的真實自我。韓國近來有作者將自己的經歷，以細膩瑣碎卻又流暢好讀的字句，敘述如他這樣的高敏族面對生活的所思所想，作者暖言道，「希望這本書能帶領讀者看見高敏感族的國度，也讓高敏感族看見夢想與希望。」

自承自己只是個普通韓國男人的朴午下，在著作《難道，又是我想太多了嗎？給高敏感族的你、我，以及我們，擁抱與生俱來的天賦，找到不在乎的勇氣》中，除了毫無保留地分享自己的生活態度，也闡述自己對於傳統價值觀的意見，例如「像個男人」這句話，朴午下便表示「不太喜歡」。「因為『像個男人』就像在說自己無法更細心，不懂得如何深入同理他人的故事一樣。」有別於過去的人，在成長過程中逐漸服膺於傳統社會家庭的期待、壓抑自己原本的性格，朴午下在不斷受挫、調整、平衡後，最終仍是選擇了另一條路線——接受自己的獨特。

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▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

欲接受自己的獨特，首先得要「先對自己誠實」。直面自己個性與多數人背離的那一面，即使是一般人可能都很難做到，但朴午下對自己的細微觀察卻在書裡一覽無遺。他寫道，「我會定期去買花，再把花插在玻璃花瓶裡放在桌上。……植物不說話，我也不說話，我們就這麼靜靜地度過。我會坐在盆栽旁邊，思考我不想成為的樣子。這時我會想起情緒調節障礙、躁症、疑心病、對人的執著等樣貌，我好像無法承受自己變成那樣。……特別感到羞愧、特別討厭自己的日子，我會坐在書桌前打開日記本，值得反省的事蹟可以寫滿一整頁。我為什麼要這樣？明明下定決心不要再犯的……為什麼不如預期呢？黑色的字如泉水般湧現在白色的紙張上，我的日記其實就是一篇反省文，別人也會像我一樣不信任自己嗎？」

高敏感族的反求諸己，或許也能從他們斟酌再三才把話說出口的習慣看出來，像是「絕對、永遠」這類語感強烈的詞彙，是朴午下說不出口的。「我會避免使用『絕對』這樣的說話方式，人們經常把『絕對不行！』掛在嘴邊，而且這件事也行之有年。但我覺得這句話聽起來像是推卸責任，所以不會使用。即使是非得計較某件事情的時候，我也會用『以後可不可以不要這樣？』的反問方式來提醒對方。」至於「永遠」，朴午下的見解也令人莞爾一笑，「（永遠）實在太肉麻了，我說不出口，我們都是一些頂多只能活100年的生物……」

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

然而書中讓人震撼不小的，莫過於朴午下敘述對於生活失去平衡的敏感心情。

「老實說，我的感覺就像剛出生的小貓，我對一點小小的變化、微小的刺激都很敏感，即使是一件小事違反了我內在的秩序，那天的平靜就會應聲破碎。」

對於高敏感族而言，有時光是每天走出家門，就是一件需要事先做好心理準備、耗費心神的事，朴午下也把類似經驗寫成一篇篇短文，帶領讀者一步步認識、了解高敏感族不為人知的內心世界。

「人生在世我學到一件事，那就是有時必須勇敢地跳進他人的世界。」即使現在的網路世界再發達，生在其中仍需要與他人交流。「即使必須承受這些辛苦，我仍沒有關掉自己的敏感天線，反而更努力地調整頻率，更用心地深入觀察，勢必要找出他人想守住的私人領域，因為那樣的領域需要被尊重，我自己想獲得怎樣的對待，我就應該先這樣對待他們，這樣一來總有一天，我也能夠獲得他人的體貼。」

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

主動向不理解他的社會遞出橄欖枝，這樣的朴午下在得到他人了解後，也得到心靈的自由。「我不喜歡硬是要跟相處不自在的人在一起。即使要我說謊，我也不願意參加那樣的聚會，無論別人說什麼，我都要堅守自己的原則。」擁抱這樣的自己，並且不委屈自己，就如朴午下說的，因為這樣的個性，讓他感同身受地試著努力理解他人的行為，避免碰觸他人不想被碰觸的部分。「不知不覺間我變得更加纖細、更加嚴謹。」或許，大眾社會才應該要向高敏感族多學一些。

▲▼高敏感,韓國,細膩,心理學,勵志,人際關係。（圖／時報出版提供）

《難道，又是我想太多了嗎？給高敏感族的你、我，以及我們，擁抱與生俱來的天賦，找到不在乎的勇氣》
作者：朴午下
譯者：陳品芳
出版社：時報出版
ISBN：9789571385662

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