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李克強政府工作報告「600字極簡版」　4大要點一次看懂

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

▲大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十三屆全國人大四次會議周五（5日）上午開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告。大陸官方媒體《人民日報》摘取工作報告要點，提供僅得600字的「極簡版」。

一、去年工作回顧

疫情防控取得重大戰略成果
在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長
全年國內生產總值增長2.3%
為市場主體減負超過2.6萬億元（人民幣，下同）
城鎮新增就業1186萬人
年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧、52個貧困縣全部摘帽
國內疫情防控仍有薄弱環節，經濟恢復基礎尚不牢固

二、「十四五」主要目標

經濟運行保持在合理區間
常住人口城鎮化率提高到65%
人均預期壽命再提高1歲
城鎮調查失業率控制在5.5%以內
基本養老保險參保率提高到95%

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕。（圖／CCTV）

三、今年主要目標

國內生產總值增長6%以上
城鎮新增就業1100萬人以上
居民消費價格漲幅3%左右
單位國內生產總值能耗降低3%左右
糧食產量保持在1.3萬億斤以上

四、今年部分重點工作

財政：今年赤字率擬按3.2%左右安排
減稅：將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額10萬元提高到15萬元
降費：中小企業寬帶和專線平均資費再降10%
消費：穩定增加汽車、家電等大宗消費
創新：以「十年磨一劍」精神在關鍵核心領域實現重大突破
鄉村振興：做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接
開放：推動區域全面經濟夥伴關系協定盡早生效實施、中歐投資協定簽署
環保：北方地區清潔取暖率達到70%
教育：在教育公平上邁出更大步伐
醫保：居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再增加30元和5元
住房：解決好大城市住房突出問題。規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔
文體：精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會
港澳台：完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制

此外，對台方面，李克強在部署2021年度中共涉台工作時表示，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

他說，「要高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」 

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