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栗戰書報告陸全國人大今年任務：將加快「涉外領域立法」

▲▼大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／CCTV）

▲大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／CCTV）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國人大常委會委員長栗戰書8日表示，今年的主要任務是加強涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律工具箱，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

大陸十三屆全國人大四次會議第二次全體會議8日舉行，由人大常委會委員長做工作報告。據《新華網》報導，栗戰書在會中談到「今後1年的主要任務」時，作出了上述表示。不過，綜觀整篇工作報告，對台並未提及具體論述。

針對香港，栗戰書強調，本次大會將作出「關於完善香港特別行政區選舉制度」的決定，之後常委會將根據這一決定修改完善相關法律，打出一套法律的「組合拳」；人大將堅定不移依法維護（大陸）國家主權、安全、發展利益，切實履行法定職責，為維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保「愛國者治港」、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

栗戰書還提到，要確實加強重點領域、新興領域、「涉外領域」立法，不斷提高立法品質和效率。

他進一步指出，要「加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律『工具箱』，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。」

中國國務院總理李克強5日則在政府工作報告當中提到要堅持對台工作大政方針，「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和和堅決遏制『台獨』分裂活動。」

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