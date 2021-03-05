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單親媽控議員硬上罵「渣男」　誹謗判拘55天！她怒：適時公布錄音

▲▼ 銀行單親媽媽L女控訴基隆市議員張秉鈞硬上性侵再騙交往。（圖／記者劉昌松攝）

▲法院認為單親媽L女誹謗議員性侵，判處拘役得易科罰金。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

年輕單親媽媽L女指控，民進黨基隆市議員張秉鈞涉嫌酒後硬上，再哄騙交往，涉嫌性侵，結果新北地檢署處分不起訴張，反而起訴L女在臉書上公開指張是「渣男」、「硬上」涉嫌妨害名譽罪嫌，新北地院日前判決結果，L女因散布文字誹謗罪，被判拘役55天，可易科罰金，L女氣憤表示會考慮上訴，另外會再適時公布2人的對話錄音中，有關政治捐獻金主的部分內容。

張秉鈞在控告L女妨害名譽案件審理期間，曾接受採訪回應表示，是他先控告L女在網路上妨害名譽，對方才反告她性侵，結果性侵部分已經獲得不起訴處分確定，對於L女遭起訴的部分，「就交給司法處理，法律還我一個清白是最好的。」

▲▼基隆市議員張秉鈞自己在臉書上公布，被控性侵不起訴確定的消息。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲張秉鈞曾臉書上公布自己被控性侵不起訴確定的消息。（資料照／翻攝張秉鈞臉書）

L女先前受訪時表示，自己因為時常在政黨社群中發言，結交不少志同道合朋友，2019年8月間，張秉鈞主動在臉書上加她好友，2019年11月間再約她看電影後，開車送她到家樓下時表示感覺疲倦，L女提議讓張秉鈞到家中沙發上休息，但張進門就問有沒有酒，還要求L女陪喝陪聊天，最後對她性侵得逞。

事後L女因為不知張到底是好人還是壞人，又擔心醜聞會影響政黨選情，因此同意和張交往，沒想到張隔了11天就提出分手，L女覺得受騙而提告性侵。

但檢察官認為，L女讓張繼續留宿到隔天，之後又與張頻繁私訊，與一般性侵被害人反應不同，張秉鈞罪嫌不足，處分不起訴，經再議高檢署駁回確定；而L女在2020年初上臉書公開指控張秉鈞是「渣男」、「禽獸」、「硬上」、「假裝交往」，則被依加重誹謗罪嫌起訴。

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