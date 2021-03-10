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清大圖書館驚現偷拍狼！手機忘關靜音「趴了」　男大生下場曝

▲▼廁所傳出屍臭（示意圖／取自Pakutaso）
▲楊男偷拍忘了調靜音，一按下拍照鍵瞬間被女學生發現。（示意圖／取自Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名男大生前往清大南大院區圖書館看書時，尾隨女大生進廁所偷拍，後來因為手機照相發出聲音才驚動被害人，遭到旁邊其他的大學生包圍報警。女大生一開始堅持提告，要給他一個教訓，直到法院審理時，才終於鬆口，男大生除了鄭重道歉外，還賠了幾萬元和解金，才終於獲得撤告，男大生終於躲過一劫。

20歲的楊姓男大生，2020年9月到清大南大校區圖書館溫書，他隨機尾隨一名陳姓女大生進入廁所，趁著女大生如廁時，拿出手機由上往下偷拍。

沒想到粗心的楊男忘記將手機調成靜音，拍照的時候發出聲響，女大生抬頭一看，發現有手機偷拍，嚇得當場尖叫，其他同學見狀也一起出面將楊男團團包圍，並報警將他法辦。

楊男不斷向女大生求饒，哀求不要提告，陳女堅持告到底，直到法院審理時，楊男坦承犯行，再次向女大生道歉，並賠償數萬元求和解，才終於獲得女大生具狀撤告，新竹地院也做出不受理判決。

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