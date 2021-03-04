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社會 社會焦點 保障人權

要女學生穿短裙「跟進廁所偷拍」　補教狼師求輕判：我都不開黃腔

▲▼狼師涉嫌偷拍女國中生，被1名女國中生反蒐證提告。（圖／記者邱中岳攝）

▲廖姓狼師（中）偷拍女學生，4日出庭時，辯稱自己人不壞「上課都不會開黃腔」，請求輕判。（圖，資料照／記者邱中岳攝）

記者羅志華／台北報導

50多歲的廖姓男子，在北市開設數學補習班，不僅要求國、高中女學生穿短裙上課，更趁著教學間偷拍隱私部位、甚至還跟進廁所拍照，警方調查下，才發現他自2012年起，一路偷拍長達9年；台北法院4日開庭，廖男坦承犯行，但辯稱自己跟學生互動良好「都不會開黃腔」，希望能和被害人和解。

廖男自2001年起，在吉林路開設補習班，主打小班制、一對一教學，曾向女學生表示「希望你們來上課時，裙子穿越短越好，這樣才輕鬆」，卻趁著女學生專心解題時，持手機偷拍裙底。

某位受害女學生上廁所時，總聽見腳步及拍照聲，心生懷疑下，在一次如廁時，將手機放在洗手檯錄影，果然錄到廖男尾隨偷拍，返家後向家長哭訴；警方搜索廖男電腦時，發現他自2012年起，累積40多部偷拍檔案，但由於影像多為局部畫面，僅能辨識出7名被害人，最後有2名女學生提告，檢方依妨害秘密罪起訴。

廖男4日開庭表示，他對犯行相當後悔，除希望當面道歉外，也希望能與被害人調解，又稱自己教課時，與學生互動良好「都不會開黃腔」，某位被害女學生甚至仍願意讓他繼續教，強調自己「不是那麼壞」；法官質疑廖男，藉著與學生互動良好偷拍，卻還強調自己「不壞」，只見廖男頻頻認錯，希望能予以輕判，本案將於3月30日續審。

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