他入住Airbnb傳怪聲…通風口竟藏「秘密房」　網嚇瘋：在拍恐怖片

▲Airbnb半夜傳聲響 通風口竟藏秘密房間。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／編譯

現在的人旅行時，除了一般的飯店以外，也常常透過旅宿平台Airbnb尋找喜歡的特色住宿，結果一名TikTok用戶日前入住一間Airbnb房源時，在半夜一直聽到吵雜的對談聲，他早上醒來四處查看噪音來源時，竟意外發現，他房間角落的通風口裡面，居然有一間足以容納一個人的完整房間。

根據《太陽報》報導，TikTok用戶Keezybadass日前分享了一段他入住Airbnb房源的影片，並在影片中指出，他入住時房東非常驚訝，因為房東以為會是一名女性。結果當天晚上Keezybadass在睡覺時，一直聽到傳來吵雜的對談聲，且有種自己被監視的感覺。

Keezybadass影片中表示，他隔天一早開始尋找噪音來源。接著鏡頭一轉，Keezybadass從他的床上走到臥室角落的通風口下方，朝通風口裡面拍攝，竟意外發現裡面有個完整的房間，大到足以容納一整個人。這支影片也立刻引發關注，瀏覽次數達180萬次，超過26萬人按讚。

許多網友紛紛留言表示，「超毛骨悚然，好像在拍恐怖片」、「這就是我都住飯店的原因」、「拜託公佈是哪個房源吧」、「這完全就是針對女性，太恐怖了」。不過目前Keezybadass並沒有繼續更新，也不曉得房源後續的處理情況。

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