陽光男師上廁所遭同事偷拍！20分鐘2連拍身心受創　犯案原因曝光

▲高雄某公立高中男老師上廁所，20分鐘內遭男同事連續偷拍。（示意圖／CFP）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市某所公立高中在1月間傳出校內性騷擾，1名男老師偷拍同校男老師上廁所，且在短短20分鐘內就連續偷拍2次，造成個性陽光的受害男師身心受影響。對此，校方證實有發生此案，並且在事發隔天已組成調查小組，趕在過年前就完成訪談，目前正等待調查結果。

校長向《ETtoday新聞雲》證實，上學期末，也就是今年1月中旬，校內確實有發生男老師上廁所被偷拍的事件，加害對象也是同校男老師，第一時間收到受害者的申請，即通報教育局，並依法成立調查小組進行訪查，已經在過年前完成相關的訪談，後續完成文字稿就會送交申訴委員會進行後續懲處及申訴等。

校長說，此事件中，遭偷拍的受害者是男老師，平日個性陽光大方，但事發當下心情的確受影響，事後校方建議他接受心理輔諮商，至於加害男老師則是表示，自己長期有壓力；校長又說，開學後，2名老師也都有正常到校上課，會持續關心。

對此，高雄教育局強調，校方於接受申訴當日即完成校安通報，七日內啟動調查，並將依規定於完成調查後依性平會決議提送考核會懲處。教育局表示，目前相關作業流程均依該校工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點及相關規定辦理。