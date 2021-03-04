　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西門町H＆M試穿！更衣鏡「反射陌生男人臉」　她嚇爆：脫褲上下動

▲▼瑞典時裝品牌H&M。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO在西門「H&M」更衣時，被男性偷窺。圖與本文無關。（圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前在西門「H&M」更衣室試穿衣服時，忽然發現鏡子上出現「人臉」，轉頭一看才發現自己被偷窺，對方的手上下磨蹭，似乎正在打手槍，讓她當場嚇傻。而後，原PO便請店員協助調出監視器畫面，結果發現真的有一個藍衣男站在她的更衣室外，做出脫褲子的動作。遇到這件事後，原PO也呼籲，更衣時最好要找「同性陪同」！

這名女網友在Dcard上發文表示，3月2日約7點半左右，她在西門「H&M」更衣室試穿衣服，但是當她準備換回自己的衣服時，卻發現鏡子上「有張陰沉的人臉」。原PO這時轉頭看，才發現自己被偷窺，「然後看到他的手正在上下磨蹭」，除非對方的手指被蜜蜂螫，不然她真的難以相信那不是男性生殖器。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回過神後，趕緊往外衝，不過該男卻已逃跑，於是，她就向更衣室外的店員說明這件事的來由，怎料對方的處理態度卻不如預期，「隨便到一看就知道這種事情不是第一次發生，而且應該很多受害人都是不了了之。」

原PO原本打算就此作罷，不過想了想又覺得不該姑息，「我被偷看欸！他還看著我打手槍欸！」因此，她便請店員協助調出監視器畫面，並找到當時進出的唯一男性；該男有著黑髮、戴眼鏡、戴口罩，穿深藍外套，站在原PO的更衣間外，疑似做出「脫褲子」的動作。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO最後決定報案。（圖／原PO授權引用）

原PO最後決定報案，並建議「H&M」將更衣室的布簾換成門板、加強管控。事後，她也呼籲，上廁所、更衣室這種容易被偷窺、偷拍的地方，最好要找同性陪同，「不論身材、樣貌如何，都要小心。」她也提醒，若有人遇到類似事件，一定要先保持冷靜、好好處理。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「還好我上次和朋友一起去，我在門口顧著」、「好噁心」、「真的建議可以找女生朋友在更衣室門口等，不然很危險」、「不是應該會有一個店員顧更衣室嗎」、「不懂為啥要用布簾不用門」、「我要發瘋！真的太噁心」。

針對此事件，記者實際詢問H&M西門分店，該店表示不方便做任何回覆；而H&M的公關部則回應，發生這件事情很遺憾，目前已進行內部檢討、開會討論，也對客人很抱歉；當時他們很積極幫顧客處理，也有調閱監視器找到可疑的男性，並詢問是否需要報警。

▲▼西門H&amp;M。（圖／ETtoday資料照）

▲西門H&M。（圖／ETtoday資料照）

H&M公關部提到，從監視器畫面中，看見該男手上也有拿著衣服，因此推測對方可能假裝自己是客人才會進去更衣間。至於為何門外沒有店員顧著，公關部則表示店員常需要服務客人，幫忙找尺寸、找衣服，所以才沒辦法一直注意到裡面的情況。

此外，H&M的客人很多元，且他們是講求性別平權的品牌，因此更衣間並沒有將男女分隔開；而布簾的部分暫時也沒有改動的打算，因為他們店是比照全球H&M的設計，布簾是可以緊密拉上的。H&M也強調，他們最重視的就是顧客安全，所以一定會好好檢討，加強員工訓練，不讓其他客人也受到同樣的驚嚇。

本文經原PO授權引用

ET快訊
福原愛狠斷大姑！　兩人硬起來互退IG追蹤
快訊／南韓接種AZ疫苗後5死　20多歲女亡
快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死
罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女
快訊／福原愛首發聲明道歉了！
金志洙跪下道歉！　被爆拍性愛片傳給同學看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

名人玩Clubhouse　趙少康「開房間」聲量贏過愛莉莎莎

祁家威爭取跨國同婚半贏半輸！伴盟將協助台港伴侶開庭衝創體制

首批AZ疫苗到貨開箱畫面曝光！「檢驗封緘要過7關」

強推交通安全課程還要納考評！教團批：2部帶頭破壞課綱審議

日版PTT罵完江宏傑「台男都有病」　他一看風向傻了：這個妓女！

快訊／首批AZ昨到貨「拚3月中旬開打？」指揮中心1400記者會說明

接單新制引外送員反彈釀罷工！foodpanda提「3好處」：總報酬不變

陸媒譏「台灣無法承受一連串惡夢」　陳吉仲：受傷最大的會是大陸

西門町H＆M試穿！更衣鏡「反射陌生男人臉」　她嚇爆：脫褲上下動

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

名人玩Clubhouse　趙少康「開房間」聲量贏過愛莉莎莎

祁家威爭取跨國同婚半贏半輸！伴盟將協助台港伴侶開庭衝創體制

首批AZ疫苗到貨開箱畫面曝光！「檢驗封緘要過7關」

強推交通安全課程還要納考評！教團批：2部帶頭破壞課綱審議

日版PTT罵完江宏傑「台男都有病」　他一看風向傻了：這個妓女！

快訊／首批AZ昨到貨「拚3月中旬開打？」指揮中心1400記者會說明

接單新制引外送員反彈釀罷工！foodpanda提「3好處」：總報酬不變

陸媒譏「台灣無法承受一連串惡夢」　陳吉仲：受傷最大的會是大陸

西門町H＆M試穿！更衣鏡「反射陌生男人臉」　她嚇爆：脫褲上下動

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

Hyunda Venue推出「都會探險版套件」　3萬元優惠價打造鮮明風格

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

台南水情嚴峻！高雄4日起停止支援送水　若再惡化恐分區供水

拜登國家戰略指南明確「挺台」　外交部：繼續強化全球夥伴關係

金志洙主演《月升之江》拍攝中斷緊急開會！已拍18集恐直接腰斬

江宏傑媽媽抱孫首露面！兩個字回應…　鄰居：很少看到夫妻倆

女星遭男友「擒拿壓制」囚禁　她崩潰藏刀交代遺書

名人玩Clubhouse　趙少康「開房間」聲量贏過愛莉莎莎

單車男挺台灣鳳梨沒細嚼就吞下　「整塊卡食道」險窒息

生活熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

福原愛傳被江家霸凌　1週前湯圓照洩玄機

福原愛、江宏傑形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台周末大變天！　鋒面逼近水氣最多時間延後了

江宏傑三頭燒！拚碩士、工作離家3月

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

網提案廢除「交通檢舉魔人」條例

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1

G級女模露「凶器」：鳳梨買起來！網歪樓：鳳梨在哪？

更多熱門

相關新聞

補教狼師偷拍少女　辯「上課不開黃腔」求輕判

補教狼師偷拍少女　辯「上課不開黃腔」求輕判

50多歲的廖姓男子，在北市開設數學補習班，不僅要求國、高中女學生穿短裙上課，更趁著教學間偷拍隱私部位、甚至還跟進廁所拍照，警方調查下，才發現他自2012年起，一路偷拍長達9年；台北法院4日開庭，廖男坦承犯行，但辯稱自己跟學生互動良好「都不會開黃腔」，希望能和被害人和解。

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

失戀怒吃滷味！老闆娘退錢「說1句」逼哭他

失戀怒吃滷味！老闆娘退錢「說1句」逼哭他

女友想當出租女友還債！他痛心：不原諒

女友想當出租女友還債！他痛心：不原諒

韓籍留學生偷拍女同學洗澡！　網笑：不意外

韓籍留學生偷拍女同學洗澡！　網笑：不意外

關鍵字：

西門西門町H&M更衣室換衣服偷窺偷拍變態打手槍Dcard

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

法鬥「大→中→小」長相一樣驚呆網

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面