西門町H＆M試穿！更衣鏡「反射陌生男人臉」　她嚇爆：脫褲上下動

▲原PO在西門「H&M」更衣時，被男性偷窺。圖與本文無關。（圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前在西門「H&M」更衣室試穿衣服時，忽然發現鏡子上出現「人臉」，轉頭一看才發現自己被偷窺，對方的手上下磨蹭，似乎正在打手槍，讓她當場嚇傻。而後，原PO便請店員協助調出監視器畫面，結果發現真的有一個藍衣男站在她的更衣室外，做出脫褲子的動作。遇到這件事後，原PO也呼籲，更衣時最好要找「同性陪同」！

這名女網友在Dcard上發文表示，3月2日約7點半左右，她在西門「H&M」更衣室試穿衣服，但是當她準備換回自己的衣服時，卻發現鏡子上「有張陰沉的人臉」。原PO這時轉頭看，才發現自己被偷窺，「然後看到他的手正在上下磨蹭」，除非對方的手指被蜜蜂螫，不然她真的難以相信那不是男性生殖器。

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原PO回過神後，趕緊往外衝，不過該男卻已逃跑，於是，她就向更衣室外的店員說明這件事的來由，怎料對方的處理態度卻不如預期，「隨便到一看就知道這種事情不是第一次發生，而且應該很多受害人都是不了了之。」

原PO原本打算就此作罷，不過想了想又覺得不該姑息，「我被偷看欸！他還看著我打手槍欸！」因此，她便請店員協助調出監視器畫面，並找到當時進出的唯一男性；該男有著黑髮、戴眼鏡、戴口罩，穿深藍外套，站在原PO的更衣間外，疑似做出「脫褲子」的動作。

▲原PO最後決定報案。（圖／原PO授權引用）

原PO最後決定報案，並建議「H&M」將更衣室的布簾換成門板、加強管控。事後，她也呼籲，上廁所、更衣室這種容易被偷窺、偷拍的地方，最好要找同性陪同，「不論身材、樣貌如何，都要小心。」她也提醒，若有人遇到類似事件，一定要先保持冷靜、好好處理。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「還好我上次和朋友一起去，我在門口顧著」、「好噁心」、「真的建議可以找女生朋友在更衣室門口等，不然很危險」、「不是應該會有一個店員顧更衣室嗎」、「不懂為啥要用布簾不用門」、「我要發瘋！真的太噁心」。

針對此事件，記者實際詢問H&M西門分店，該店表示不方便做任何回覆；而H&M的公關部則回應，發生這件事情很遺憾，目前已進行內部檢討、開會討論，也對客人很抱歉；當時他們很積極幫顧客處理，也有調閱監視器找到可疑的男性，並詢問是否需要報警。

▲西門H&M。（圖／ETtoday資料照）

H&M公關部提到，從監視器畫面中，看見該男手上也有拿著衣服，因此推測對方可能假裝自己是客人才會進去更衣間。至於為何門外沒有店員顧著，公關部則表示店員常需要服務客人，幫忙找尺寸、找衣服，所以才沒辦法一直注意到裡面的情況。

此外，H&M的客人很多元，且他們是講求性別平權的品牌，因此更衣間並沒有將男女分隔開；而布簾的部分暫時也沒有改動的打算，因為他們店是比照全球H&M的設計，布簾是可以緊密拉上的。H&M也強調，他們最重視的就是顧客安全，所以一定會好好檢討，加強員工訓練，不讓其他客人也受到同樣的驚嚇。

本文經原PO授權引用